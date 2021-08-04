"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті оголосили про повернення 61-річного білоруса.

Хачеріді відреагував на чутки про перехід в Десну

Для Кучука це буде другий період роботи на чолі Руха. Перший був з лютого по грудень 2019 року. Сьогодні новий тренер вже побував на тренуванні львів'ян і оцінив дії своїх підопічних. Тренерський штаб буде сформований незабаром.

Нагадаємо, раніше Рух оголосив про розрив контракту з Іваном Федиком за обопільною згодою. Львів'яни розпочали новий сезон з двох поразок – Металісту 1925 (1:2) та Ворсклі (0:2).

Ворскла здобула першу перемогу в сезоні, обігравши Рух – слабка компенсація за виліт з єврокубків