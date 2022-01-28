Сенегальський захисник Жальгіріса Ельхаджі Діав продовжить кар'єру в Русі, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Рух підписав вихованця ПСВ – другий новачок-легіонер львів'ян

Про умови та терміни контракту не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що 27-річний оборонець уклав угоду з львів'янами до 30 червня 2024 року і обійшовся їм у 100 тисяч євро. У команді Леоніда Кучука Ельхаджі гратиме під номером 6.

Нагадаємо, після виступів за сенегальські клуби (Жанна д’Арк, Йегго та Порт Отоном) Діав встиг пограти за бельгійський Дендер, польську Корону і французькі Анже та Кан. До Жальгіріса перейшов у статусі вільного агента у лютому 2021 року. У поточному сезоні провів за литовську команду 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Встиг дебютувати і за збірну Сенегалу. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

До слова, Діав став першим сенегальцем в історії Руха.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи