Ряди "жовто-чорних" поповнили захисники Роман Гагун і Давід Зец, а також півзахисник Остап Притула. Наразі про деталі їхніх контрактів не повідомляється.

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Роман Гагун перейшов із Агробізнеса в Рух, де обрав собі 2-й номер. Також оборонець вже встиг зіграти за львів'ян у товариському матчі проти Вереса. Інший захисник Давід Зец, який у Русі виступатиме під 6-м номером, є вихованцем словенського ФК Триглав і виступає за молодіжну збірну своєї країни. Хавбек Остап Притула обрав 10-й номер. Він відомий виступами за Карпати.

Зауважимо, вже у суботу, 17 жовтня, Рух зіграє з Динамо в рамках 6-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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