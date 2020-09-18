Рух продовжує комплектувати склад для виступів в елітному дивізіоні.

Новачок УПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох легіонерів – серба Мілоша Стаменковіча та словенця Еріка Гліги.

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Останнім клубом Стаменковіча був казахський Іртиш. 30-річний центрбек також має досвід виступів в чемпіонаті України – сезон 2016/17 відіграв за кам'янську Сталь. 23-річний лівий латераль Гліга минулу кампанію провів за Тріглав. Контракти обох гравців з Рухом розраховані на два сезони.

Нагадаємо, львіський клуб розпочав свої виступи в УПЛ з поразки від Ворскли (2:5).

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