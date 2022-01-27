Черговим новачком Руха став бразильський півзахисник Едсон Фернандо, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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Про умови та терміни контракту не повідомляється, відомо лише, що легіонер виступатиме у львівському клубі під номером 35.

Нагадаємо, Едсон – вихованець клубу Алекрін. Після 4-х сезонів у рідному клубі, він перебрався у Глобо з бразильської Серії C, а вже за кілька місяців із Едсоном підписав контракт представник елітного дивізіону – Байя.

У поточному сезоні провів у бразильській Серії А 25 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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