Рух оголосив про перехід першого грузина в історії клубу

Львівський Рух продовжує готуватися до відновлення регулярного сезону в Першій лізі.

Лави "жовто-чорних" на турецьких зборах поповнив талановитий грузинський плеймейкер Раті Ардазішвілі. Угода з легіонером укладена на три з половиною роки, повідомляє прес-служба львів'ян.

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Раті Ардазішвілі – перший грузин в історії Руху. До речі, новачок вже встиг відзначитись голом за нову команду у товариському матчі проти Миная. Попередніми клубами у кар’єрі 22-річного гравця були грузинські Локомотив (Тбілісі) та Чихура (Сачхере), в якому провів останні півроку у оренді.

Нагадаємо, що Рух наразі лідирує у турнірній таблиці Першої ліги. Перший тур після зимової перерви у Першій лізі відбудеться 22 березня.