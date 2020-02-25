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Рух оголосив про перехід першого грузина в історії клубу

14:52 381 Читать на русском
Рух оголосив про перехід першого грузина в історії клубу
Раті Ардазішвілі / фото: Рух

Львівський Рух продовжує готуватися до відновлення регулярного сезону в Першій лізі.

Лави "жовто-чорних" на турецьких зборах поповнив талановитий грузинський плеймейкер Раті Ардазішвілі. Угода з легіонером укладена на три з половиною роки, повідомляє прес-служба львів'ян.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

Раті Ардазішвілі – перший грузин в історії Руху. До речі, новачок вже встиг відзначитись голом за нову команду у товариському матчі проти Миная. Попередніми клубами у кар’єрі 22-річного гравця були грузинські Локомотив (Тбілісі) та Чихура (Сачхере), в якому провів останні півроку у оренді.

Нагадаємо, що Рух наразі лідирує у турнірній таблиці Першої ліги. Перший тур після зимової перерви у Першій лізі відбудеться 22 березня.

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Теги
Перша ліга Рух Рух Раті Ардазішвілі Раті Ардазішвілі
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