Нападник молодіжної збірної України U-21 Ігор Краснопір приєднався до "жовто-чорних", повідомляє офіційний сайт клубу. Форвард уклав п’ятирічний контракт і гратиме за Рух під номером 95.

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У серпні 2022 року Краснопір підписав професійний контракт з Оболонню. У складі "пивоварів" він зіграв 52 матчі, забив 10 голів та віддав 3 асисти. Минулого сезону 21-річний нападник провів за Оболонь 33 гри, забив 7 голів та оди раз асистував.

До слова, також Ігор є гравцем молодіжної збірної України U-21, за яку він зіграв 8 матчів і забив 1 гол. Улітку 2024 року нападник дебютував за олімпійську збірну України U-23, де провів 4 гри та став переможцем турніру Моріса Ревелло.

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