Прес-служба львівського клубу повідомила про припинення співпраці з 21-річним форвардом Владиславом Погорілим та 24-річним півзахисником Артуром Ременяком.

Екс-голкіпер збірної України став спортивним директором Руха

"Рух дякує Владиславу Погорілому та Артуру Ременяку за співпрацю і професіоналізм та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у заяві Руха.

Погорілий став гравцем "жовто-чорних" у лютому 2025 року. За цей час молодий нападник провів 4 матчі за клуб, результативними діями не відзначався. Владислав Погорілий є вихованцем Шахтаря, крім Руха він виступав у складі Зорі та Олександрії.

Артур Ременяк приєднався до Руха в січні 2025 року, всього гравець провів 4 поєдинки за львівський клуб. Ременяк раніше був гравцем Львова та Миная, в його доробку є один матч за молодіжну збірну України.

До слова, у минулому сезоні Рух фінішував на 8-му місці в українській Прем'єр-лізі.

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