Іван Федик, який свого часу працював головним тренером "жовто-чорних", повернувся у львівський клуб.

Колишній наставник Руха працюватиме на новій для себе посаді директора з футболу. Іван Федик координуватиме діяльність усіх футбольних структур клубу – від Академії до основної команди, інформує офіційний сайт "жовто-чорних".

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До обов'язків 35-річного фахівця входитиме, зокрема, контроль за дотриманням філософії і стратегії клубу щодо розвитку молодих футболістів. Також він братиме активну участь у селекційній роботі клубу і налагоджуватиме контакти з іноземними Академіями та клубами.

Федик був головним тренером Руха з червня 2020-го по серпень 2021-го. Саме під його керівництвом команда дебютувала в УПЛ і загалом зіграла 40 матчів. Також новопризначений директор працював асистентом Олега Кононова в Севастополі та помічником Леоніда Кучука в Сталі, Краснодарі й Ростові.

Першу частину УПЛ 2022/23 Рух під керівництвом Леоніда Кучука завершив на 12-й позиції турнірної таблиці (14 матчів, 14 очок).

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