Вінгер Карпат Ілля Квасниця офіційно повернувся в Рух.

22-річний гравець, який перебрався до "левів" на початку 2025 року, так і не зміг закріпитися в складі команди Владислава Лупашка, а тому вирішив на правах оренди приєднатися до свого колишнього клубу, де раніше був зіркою.

Квасниця носитиме у складі "жовто-чорних" номер 14. Оренда діятиме до січня 2026 року, після чого Ілля повернеться в Карпати.

Додамо, що за Рух Квасниця зіграв 58 матчів, забивши 13 голів та віддавши 12 асистів у період з 2023 по 2025 роки.

