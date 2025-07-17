Дмитро Ледвій офіційно покинув Рух. Про це "жовто-чорні повідомили у своєму офіційному Telegram-каналі.

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"Рух вдячний Дмитру за професіоналізм та тривалу і плідну співпрацю та бажає йому успіхів у подальшій кар’єрі. 21-річний воротар приєднався до «жовто-чорних» у вересні 2020 року і двічі ставав чемпіоном України серед юніорів", – заявили в прес-службі львівської команди.

Загалом у складі Руху Дмитро провів 58 матчів, 20 з яких були на нуль. Крім того, голкіпер виступав у складі юнацьких збірних України.

Додамо, що портал Transfermarkt вже вказує, що Ледвій став гравцем ЛНЗ, який тренує екс-тренер Руха Віталій Пономарьов. При цьому черкаська команда ще не оголошувала офіційно про цей трансфер.

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