Новим гравцем Руха став молдовський півзахисник Влад Рейляну, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Голкіпер Руха офіційно став гравцем польського клубу

22-річний хавбек перейшов у львівський клуб з Зімбру на правах оренди. За команду Івана Федика він виступатиме до кінця сезону – Рух матиме першочергове право викупу гравця. У новому колективі Влад виступатиме під номером 8.

Нагадаємо, Рейляну – вихованець Зімбру. Загалом у складі кишинівців провів 120 матчів, забивши 11 голів та віддавши 20 асистів. Також він виступав за юнацькі (7 матчів) й молодіжні (5 голів і 1 асист у 12 поєдинках) збірні Молдови. Transfermarkt оцінює його в 450 тисяч євро.

До слова, Рух за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку.

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