29-річний правий захисник Юрій Копина повертається у Рух, повідомляє офіційний сайт клубу. Гравець підписав контракт терміном на один рік і виступатиме під номером 23.

Копина приєднався до команди як вільний агент. Юрій без сумніву є легендою Руху, адже разом із клубом пройшов шлях від Другої ліги до найвищого рівня українського футболу, провівши 109 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 6 результативних передач.

Перед поверненням Юрій виступав за Олександрію, де зіграв 68 поєдинків, відзначившись двома голами та двома асистами.

