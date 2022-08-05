Рух обрав стадіон для домашніх матчів УПЛ – там писалась історія клубу
Клуб Григорія Козловського буде одним із небагатьох щасливчиків у кампанії 2022/23, який матиме змогу грати у своєму місті.
Домашньою ареною команди Леоніда Кучука у прийдешньому сезоні буде Скіф, інформує пресслужба клубу. Цей стадіон є історичним для "жовто-чорних", адже саме на ньому вони здобули путівку в Прем'єр-лігу.
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У минулій кампанії, яка була достроково завершена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Рух проводив свої поєдинки на Арені Львів. Фінішували львів'яни у турнірній таблиці одинадцятими.
Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує 23 серпня. Наразі немає календаря, але вже було затверджено низку стадіонів і протокол безпеки для учасників матчів.
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