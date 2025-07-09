Рух та Чорноморець провели товариську гру в рамках підготовки до сезону 2025/26. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Рух – Чорноморець – 1:0

Гол: Квас, 13

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Українські клуби продовжують активно готуватися до старту наступного сезону. Львівський Рух провів спаринг з одеським Чорноморцем. Мінімальну перемогу оформили підопічні Івана Федика завдяки забитому м'ячу Костянтина Кваса на 13-й хвилині.

Це була третя гра Руха після повернення Івана Федика на посаду головного тренера дорослої команди. Раніше львів'яни програли тернопільській Ниві (1:2) та зіграли у нічию з Агробізнесом (1:1). Наступну товариську гру Рух проведе 10 липня проти новачка УПЛ – Епіцентра.

А Чорноморець з Олександром Кучером і надалі готуватиметься до старту сезону в Першій лізі. Наступний спаринг "моряки" проведуть проти Оболоні 16 липня.

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