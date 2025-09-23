Керівництво Руха продовжує довіряти нинішньому тренеру Івану Федику, повідомляє Sport.ua. Крім того, наразі немає охочих очолити клуб, який опинився на "дні" турнірної таблиці.

Після продажу цілої низки ключових гравців, інших футболістів Руха переслідують травми. Марко Сапуга зазнав пошкодження задньої поверхні стегна та вибув на довгий термін, а Денис Підгурський через пошкодження пропустив матч з ЛНЗ (0:1).

Нагадаємо, Рух програв п'ять останніх матчів в УПЛ. Наразі "жовто-чорні" посідають 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

