"Є дуже багато розмов та чуток у пресі, але офіційних пропозицій щодо наших гравців клуб не отримував. Я не здивований, що нашим гравцям приписують такий інтерес, адже хлопці видали яскравий відрізок сезону. Частина футболістів навіть грала за молодіжну та юнацькі збірні і хлопці демонстрували там дуже хороший рівень.

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Втім їм ще потрібно багато працювати, аби довести, що вони відповідають амбіціям клубів, які фігурують у цих чутках. Наразі Рух вийде з відпустки у тому ж складі, в якому й завершував осінню частину чемпіонату. Після повернення футболістів у стан клубу ми будемо говорити з гравцями про їхнє майбутнє", – поділився Лапіцький в інтерв'ю прес-службі Руху.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про інтерес Жирони до Квасниці, Сергія Панченка хотіли німецькі Уніон Берлін, Ганновер та Айнтрахт Брауншвайг, Сапугу мріяли підписати представники Серії А, а Юрія Климчука не відпустили в англійський Плімут.

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