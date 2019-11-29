Рух націлився на бразильського хавбека Металіста 1925

Львівський Рух має намір підписати хавбека харківського Металіста 1925 Дерека Фрейтаса Рібейро.

Лідер Першої ліги спробує придбати 21-річного бразильця, який у жовтні цього року підписав 4-річний контракт з харківським клубом, інформує Трибуна.

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Дерек Фрейтас Рібейро є вихованцем академії Флуміненсе з Ріо-де-Жанейро. В поточному сезоні бразилець зіграв за Металіст 1925 5 матчів і забив 2 голи.

Переговори щодо трансферу може ускладнити той факт, що влітку між Рухом і Металістом 1925 виник конфлікт через перехід у львівський клуб Олега Синиці і Івана Калюжного.

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