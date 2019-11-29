Рух націлився на бразильського хавбека Металіста 1925

Ліга Європи — 15:20 4888
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур
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"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з ДинамоЛіга Європи — 14:30 1729
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"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄЛіга Європи — 13:30 14826
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Арсенал офіційно звільнив ЕмеріАнглія — 12:25 10045
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"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в МальмеЛіга Європи — 10:40 38659