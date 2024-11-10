У поєдинку 13-го туру чемпіонату України Верес на своєму полі здолав Рух (2:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Рух переживає серйозну кризу, не знаючи смаку перемог вже 7 матчів поспіль, тож відступати підопічним Віталія Пономарьова було нікуди. Своєю чергою Верес теж не розкошував звитягами, однак і не програвав – востаннє команда Олега Шандрука йшла з поля без очок ще 15 вересня.

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Вже на старті зустрічі Квасниця прямою ногою пішов на Кожухаря, заробивши "гірчичник". А на 6-й хвилині Верес вийшов вперед: Ледвій віддав передачу на Підгурського, того запресингував суперник, зумів відібрати м'яч і Дахновський поцілив у лівий кут воріт. За мить Віталій ледь не оформив дубль, пробиваючи з розвороту з близької відстані після прострілу Степанюка – Ледвій у стрибку потягнув.

Рух першу плюс-мінус небезпечну атаку розігнав лише в середині тайму – після кросу Квасниці Карабін пробив вище воріт. У відповідь Верес подвоїв свою перевагу. Степанюк пасом на лівий фланг відправив у забіг Дахновського, той пройшов через півполя і віддав поперечну передачу на Луана – бразилець переклав під зручну ногу і з-під Романа влучно пробив у дальній кут.

На 32-й хвилині Дахновський втік сам на сам і намагався перекинути м'яч через Ледвія, але трохи перестарався і сфера пройшла над поперечиною. Федору не вистачило зовсім трохи, аби вразити дальню дев'ятку – м'яч пролетів вище. На останній хвилині Ледвій ледь не привіз собі третій гол, вийшовши ледь не до центру поля, але продемонстрував чудову гру ногами і вибив м'яч.

По перерві Сич брутально зірвав перспективну контратаку Вереса, штовхнувши у спину Дахновського, але навіть не отримав жовтої картки. Пастух мав шанс скоротити відставання Руха, однак після Федора зі штрафного головою пробив повз дальню стійку. Верес віддав ініціативу супернику, граючи на збереження рахунку і вдало руйнував всі спроби львів'ян забити.

Перемога дозволила Вересу набрати 15 очок і піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, потіснивши Рух на щабель нижче.

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