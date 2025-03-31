Рух у випадку вильоту від київського Динамо в 1/4 фіналу Кубка України може звільнити головного наставника львівського клубу. Про це заявив журналіст Володимир Крамар в авторській програмі Ігоря Бурбаса на Youtube.

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"У Львові ходять чутки, що Пономарьова в разі поразки від Динамо в Кубку можуть прибрати. Напевно вони зрозуміли, що з Пономарьовим команда вже нічого нового не досягне. Не знаю, хто правда замість нього може прийти, я бачу серед варіантів тільки наставника Руху-2 Івана Федика", – сказав Крамар.

Додамо, що матч 1/4 фіналу Кубка України між Динамо та Рухом відбудеться 2 квітня. До цього команди вже зустрічалися 29 березня у матчі 22 туру УПЛ. Тоді кияни впевнено перемогли 2:0.

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