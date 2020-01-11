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Рух може підсилитись гравцем СК Дніпро-1

15:00 656 Читать на русском
Рух може підсилитись гравцем СК Дніпро-1
Юрій Романюк / Фото з відкритих джерел

Перша ліга може поповнитись черговим футболістом з вищого дивізіону країни.

Півзахисник СК Дніпро-1 Юрій Романюк може продовжити свою кар’єру у складі лідера Першої ліги Руха, повідомляє Footboom. Напередодні дніпровський клуб анонсував, що команду покинуть четверо гравців, серед яких і 22-річний Романюк.

Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

Нагадаємо, Юрій дебютував у дорослому футболі у складі луцької Волині у 2014 році. У 2018-му він перейшов у одеський Чорноморець, звідки перебрався в СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів за дніпровську команду 5 поєдинків, в яких результативними діями не відзначався.

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Теги
Юрій Романюк Юрій Романюк Рух Рух СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Перша ліга
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