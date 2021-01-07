Рух може підсилитись колишнім захисником Карпат
Львівський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку. Мета львів'ян – оборонець Іван Лобай.
Команда Івана Федика близька до того, аби повернути до свого складу колишнього футболіста.
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Львівська команда близька до підписання захисника Івана Лобая, повідомляє видання Sportarena.
24-річний оборонець – вихованець Карпат. За головну команду "левів" провів 56 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Останнім клубом українця був естонський Нимме Калью, де у 27 матчах Іван забив три голи. Контракт з прибалтійцями був чинний до 31 грудня 2020 року – тож нині українець перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
До слова, Лобай свого часу вже грав за Рух: в сезоні 2018/19 він провів 16 матчів за львівський клуб на рівні Першої ліги.
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