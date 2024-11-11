Як стало відомо Футбол 24, на перегляд у Рух прибув екс-форвард Сассуоло. Мова йде про Браяна Оддеї.

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Останнім клубом 22-річного ганця була Дунайска Стреда, проте у Словаччині він враження так і не справив.

Нагадаємо, Оддеї – вихованець Сассуоло, де й розпочав професіональну кар'єру в січні 2021 року. Грав на правах оренди за італійський Кротоне та хорватський Рудеш.

У січні 2024 року перебрався в Дунайску Стреду, яку покинув влітку в ролі статусі вільного агента і відтоді перебуває без команди. Transfermarkt оцінює його в 175 тисяч євро.

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