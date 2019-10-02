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Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України

20:09 296 Читать на русском
Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України
Рух мінімально поступився Маріуполю і вилетів з Кубка України

Відбувся заключний матч 3 попереднього раунду Кубка України, в якому першоліговий Рух приймав представника елітного дивізіону – Маріуполь.

 

Кубок України, 3 попередній раунд

Рух – Маріуполь – 0:1

Гол: Горбунов, 76

Вилучення: Антві, 77 (Рух)

Матч відзначився неймовірною напругою і боротьбою, однак аж ніяк не видовищністю. Команди не хотіли ризикувати і приділяли більше уваги обороні своїх воріт, що вилилося в доволі прісний перший тайм.

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Малюнок гри не зазнав кардинальних змін у другій половині. Багато зіткнень, щільна гра у захисті і скромні атаки у виконанні обох команд. Долю путівки у наступний етап вирішив єдиний гол Горбунова – хавбек Маріуполя чудово виконав штрафний удар з 25-и метрів і вивів приазовців уперед.

Леонід Кучук спробував виправити ситуацію, випустивши Ернеста Антві замість Данила Кондракова. Втім, ганець явно вийшов на поле з надмірним бажанням і вже через кілька десятків секунд був вилучений за безглуздий удар в плече Яворського. Відіграти відставання у меншості виявилось для Руха нездійсненним завданням – поразка 0:1 і виліт з Кубка.

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Теги
Рух - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Кубок України Рух Рух
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