У неділю, 24 серпня, відбулася низка поєдинків 1/32 фіналу Кубка України. Рахунки та огляди матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/32 фіналу

Колос Полонне – Нафтовик – 0:0 (4:1 по пенальті)

Корміл – Рух – 1:2

Гол: Полюга, 53 – Фаал, 73, Клайвер, 81

Нива В – Юкса – матч триває

Ужгород – ФСК Маріуполь – матч триває

Карпати виграли 8:0 у Кубку України – капітан оформив перший дубль за 7 років

Колос Полонне зустрічався з Нафтовиком із Долини, де основний час не виявив сильнішого, тож усе вирішувалося у серії пенальті. Там більш холоднокровними виявилися футболісти Колоса, які й пройшли далі.

В іншому матчі аматорський Корміл дав бій львівському Руху. Господарі навіть відкрили рахунок завдяки точному удару капітана Полюги на 53-й хвилині, однак досвід суперника взяв гору. Спершу Фаал зрівняв рахунок, а згодом Клайвер забив переможний м’яч, принісши львівʼянам вихід до наступного раунду.

Кудрівка вибула від Лівого Берега, не реалізувавши жодного пенальті в серії, екс-тренер збірної йде далі: Кубок України