В рамках 4-го туру УПЛ 2023/24 Рух приймає Колос, Верес зустрінеться з Ворсклою, а Металіст 1925 – з Минаєм. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Рух – Колос

Матч Рух – Колос відбудеться сьогодні, 19-го серпня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Рух стартував у сезоні з трьох перемог із сумарним рахунком 7:2, причому суперники були серйозними – Зоря, Ворскла й Полісся. Сценарій цих матчів виглядав приблизно однаково. Львів'яни витримували рівний перший тайм, різко додаючи по перерві й неодмінно дотискаючи опонента. За такого футболу особливо виділявся Климчук, у якого 3 голи, 2 асисти й зароблені на собі дві жовті картки для центрбека Зорі.

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Як наслідок, Рух стали називати відкриттям сезону, однак про це говорити зарано. Поки що команді дуже щастило з умовами. У випадку з перемогами над Зорею і Ворсклою величезне значення зіграла краща фізична готовність львів'ян ("зелено-білі" взагалі приїхали вихолощеними) – плюс, у суперників були кадрові проблеми, а їхній малюнок гри залишав багато простору. Та і в цілому луганці з полтавцями обороняються так собі.

Коли ж довелося зустрітись з більш-менш збалансованим колективом (Полісся), Рух виглядав не настільки переконливо. Так, вдалося забрати другий тайм, але моментів створили обмаль – а під кінець зустрічі підсіли вже і підопічні Віталія Пономарьова. Якби не помилка Бойка на 90-й хвилині, то в Житомирі розкатали б нічию. Хоча за вміння дотискати "жовто-чорні" дійсно заслуговують на респект.

Колос теж розпочав сезон доволі перспективно. Команда Ярослава Вишняка набрала сім очок, здолавши Чорноморець і Верес, а також розкатавши нулі з Оболонню. За цей період ковалівці не пропустили жодного гола, забивши по два у ворота одеситів і рівнян. Що найбільш важливо, такі результати вдається здобути за осмисленого футболу.

"Хлібороби" в новому сезоні перебудувались у схему 3-4-2-1, додавши в інтенсивності пресингу та єдиноборств. Є спроби прогресу при грі на м'ячі – Колос став довше тримати його. Тим не менш, поки що цей прогрес ледве помітний. У поєдинку з Вересом, наприклад, команда видавала 2,68 передач за володіння (тобто, було багато втрат і швидких завершень атаки).

Та і загальний малюнок гри залишається традиційним для Колоса. Підопічні Ярослава Вишняка залюбки сідають в компактний середній блок, нав'язують жорстку боротьбу й карають на контратаці (або зі стандарту). Моментів у матчах ковалівців вкрай мало з обох боків, хоча варто відзначити непогану роботу Колоса в завершальній фазі. Словом, Руху сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Колос

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Притула, Едсон – Квасниця, Климчук, Руніч

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Оріховський, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Рух фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 2.42, в той час як на тріумф Колоса дають аж 3.50. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.15.

Фахівці не плекають надії на результативний футбол. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.63, аналогічний тотал менше – 1.47. Гол Юрія Климчука помножить вашу ставку на 2.75, а Дениса Безбородька – на 3.20.

Верес – Ворскла

Матч Верес – Ворскла відбудеться сьогодні, 19-го серпня, на рівненському стадіоні "Авангард". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Верес у новому сезоні залишається без перемог, зазнавши поразок від Полісся й Колоса. Враховуючи максимально скромне підсилення й втрату Пасіча, рівнян записали у боротьбу за виживання – і поки що такий сценарій здається цілком ймовірним. Сергій Лавриненко намагається поставити "народному клубу" футбол з активною роботою на м'ячі, з тривалими володіннями й нормальною кількістю дотиків у штрафному, але моментів занадто мало.

Команда дуже слабко виглядає при спробах атакувати, однак при роботі без м'яча все набагато перспективніше. Верес демонструє дуже високу інтенсивність пресингу та єдиноборств, а також вміло обороняється в середньому / низькому блоці – навіть Шахтар не дав ради тактиці Сергія Лавриненка. Від цього можна відштовхуватись, тож списувати рівнян із УПЛ вже зараз неправильно. Навпаки – дуже цікаво поглянути, як розвиватиметься цей проект по ходу чемпіонату.

Ворскла у багатьох аспектах є дзеркалом Вереса. Тут такі ж проблеми з глибиною складу і така ж бліда атака, а інтенсивність без м'яча може досягати колосальних показників – проти Зорі було 9,8 дуелей за хвилину (в УПЛ вже 6,0 вважається дуже високою цифрою). В обороні полтавці навіть слабші, адже їхню захисну лінію рве на шматки будь-який колектив. Вона повільна й дуже привізна – Зоря одними лишень лонгболами організувала 4 виходи віч-на-віч до перерви.

Інтенсивності без м'яча для успіху замало. Ворскла програла три з чотирьох матчів на старті сезону, святкувавши перемогу тільки у "домашці" з Ділою – та й то завдяки голу в компенсований час. Втім, варто відзначити, що полтавці забивають у кожному поєдинку, причому це не якісь випадкові м'ячі. Та і загалом команда додає в других таймах, тож з фізикою й інтелектом проблем у команді немає. Подивимось, чи вистачить цього у матчі з Вересом.

В цілому ж полтавці дуже вразливі. Виправити ситуацію до кінця трансферного вікна майже нереально, тож поява розмов про можливий відхід Віктора Скрипника не дивує. У нього занадто мало гравців і занадто слабка оборона – це виводить коуча з рівноваги настільки, що той навіть перестав спілкуватись з пресою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин, Дахновський (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Ворскла

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Блізніченко, Сікейра, В. Шарай– Марусич

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський – Скляр, Павлюк – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Ворсклу фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу полтавців – 2.38, в той час як на тріумф Вереса дають аж 3.05. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.50.

Фахівці не плекають надії на результативний футбол. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.02, аналогічний тотал менше – 1.82. Гол Руслана Степанюка помножить вашу ставку на 3.20, а Максима Марусича – на 3.50.

Металіст 1925 – Минай

Матч Металіст 1925 – Минай відбудеться сьогодні, 19-го серпня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Металіст 1925 може похизуватись неймовірною для нинішньої УПЛ ачівкою – харків'яни майже нікого не втратили за літо, що вже розцінюється як підсилення. Та і трансфери були проведені доволі якісні. Тут тобі й форвард Сидоров, перехід якого створив цілу сагу, і забивний атакувальний хав Юсов з Чорноморця, і бразильський вінгер Арі.

У перших двох матчах ці футболісти виглядали досить перспективно, але Металіст 1925 зазнав двох поразок. Окей, програші Шахтарю не рахуються (хоча Верес показав, що з "гірниками" можна грати) – але ж поразка від Олександрії виявилась повним провалом! У першому таймі команда Едмара не реалізувала три вбивчі контратаки, а по перерві не провела жодного удару. За весь матч їх було лишень три.

Олександрія теж багато не створила, однак це більше говорить про рівень підопічних Руслана Ротаня. Наступний же тур Металіст 1925 пропустив, погодившись перенести зустріч з Динамо – може, це і на краще. Харків'яни отримали час на детальну підготовку під дуже серйозного суперника. Подивимось, чи зробив Едмар висновки з попередніх невдач.

Минай поки що йде без перемог, однак нічого страшного поки не сталося. Розгром від Динамо пройшов за максимально симпатичного футболу (можна було замість 1:4 зіграти 2:2), а з СК Дніпром-1 команда зіграла на рівних – результативна нічия вявилась справедливою. Із провалів був розгром від ЛНЗ, хоча до перерви нічого не віщувало біди. Взнаки далася втома від тривалих переїздів і втрата основного голкіпера).

Володимир Шаран поставив доволі якісну гру без м'яча. У перехідних фазах Минай теж залишається небезпечним. В цілому, варто відзначити "лисиць" та їхнього коуча за стабільність – команда не демонструє феєрії й не претендує на пафосні прізвиська, але залишається максимально неприємною навіть для грандів. У другому сезоні поспіль. Словом, Металісту 1925 сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кемкін, Воробчак, Колесник – Бичек

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Минай

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Є. Ткачук, Безуглий, Капінус – Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук – Русин, Сидоров, Юсов

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Кравчук – Солдат, Вітенчук, Петько, Булеза – Гечев, Твердохліб – Одарюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Металіст 1925 однозначним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу харків'ян – 2.17, в той час як на тріумф Миная дають шалені 3.70. Нічию оцінили коефіцієнтом 3.30.

Фахівці не плекають надії на результативний футбол. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.40, аналогічний тотал менше – 1.55. Гол Олексія Сидорова помножить вашу ставку на 3.00, а Єгора Твердохліба – на 3.50.

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