В українському футболі можуть виникнути нові розбірки. Цього разу – за участю двох львівських клубів (Карпат і Руха).

"Останнім часом з боку футбольного клубу Карпати неодноразово прозвучали звинувачення в тому, що Рух начебто "забрав" молодих вихованців "зелено-білих" і завдяки цьому досягнув успіхів у чемпіонаті України та на міжнародній арені. Хотілося би отримати від наших колег і партнерів по футбольній кухні уточнення: це офіційна позиція клубу чи особиста думка головного тренера? І чи готовий клуб нести відповідальність за вислови своєї офіційної посадової особи?

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Ще два з половиною роки тому про більшість цих хлопців, за великим рахунком, ніхто не знав. Це зараз вони стали ключовими виконавцями молодіжної, юніорської та юнацьких збірних команд України. Так, вони раніше навчалися у футбольних закладах, які мали стосунок до збанкрутілих 2021-го року Карпат, але там у них з різних причин прогресу не було.

За футболістів, які мали стосунок до збанкрутілих Карпат та їх супутніх структур, ФК Рух (Львів) заплатив компенсацію у розмірі близько двох мільйонів гривень. Усі ці футболісти перейшли в ФК Рух і підписали контракти з нашим клубом, згідно з регламентними нормами ФІФА й УЄФА.

Карпати розповідають, що Рух начебто "забрав" їхню школу та, відповідно, футболістів, не розуміючи, до чого може довести така риторика. Тож футбольний клуб Рух уже підготував звернення у відповідні органи УАФ і УЄФА, щоби ті допомогли Карпатам визначитися, які вони "зелено-білі", – ті, що припинили існування (ТзОВ КПФ Карпати), збанкрутувавши з боргами, чи все ж не ті (ТзОВ ФК Карпати), про що заявляли в період свого нібито відновлення.

Якщо насправді та на офіційному рівні Карпати вважають своєю ту школу, де розпочинали свій шлях нині перспективні "рухівці", то ласкаво просимо ще раз публічно оголосити про це і виставити юридично-документальну претензію до ФК Рух (Львів). Такі заяви означатимуть, що теперішні нові Карпати хочуть повернути не лише емблему, яку їм віддали фанати, але й історію клубу.

А якщо так, то варто сплатити борги футболістам і працівникам клубу, які залишилися неоплаченими. З огляду на заяви, які лунають від імені Карпат, вони, схоже, вже назбирали кошти на виплату всіх боргів свого попередника", – йдеться у заяві на офіційному сайті Руха.

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