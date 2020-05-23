"Рух гідний грати в Прем'єр-лізі": Де Пена розсипався в компліментах львівській команді

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився думками щодо контрольного поєдинку проти першолігового Руха (0:0).

"Ми зустрілися з хорошим суперником, гра з яким дозволила побачити, на якому етапі ми зараз знаходимося. Звичайно, не все давалося легко, адже це була перша гра за дуже довгий час. Ми продовжуємо готуватися, тренуємося щодня і докладемо всіх зусиль аби виконати ті мінімальні завдання, які перед нами стоять на даному етапі – фінішувати на другому місці в Прем'єр-лізі та виграти Кубок України.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Гадаю, Рух вже гідний грати в Прем'єр-лізі. Вони показали добре організовану командну гру, видно якісну роботу їх тренера. Кожен гравець знає, які функції він має виконувати на полі, і вся команда знає, як діяти у тій чи іншій ситуації. Футболісти Руха добре зіграні між собою. Думаю, Рух вийде в Прем'єр-лігу, і в наступному сезоні на нас чекають хороші матчі з непростим суперником", – сказав Де Пена у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, у першому, після довгої паузи, поєдинку Динамо на власному полі розписало безгольову нічию з лідером Першої ліги львівським Рухом.

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