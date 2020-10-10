Головний тренер Руха Іван Федик вирішив підсилити конкуренцію майже на всіх позиціях.

Рух дозаявив чотирьох футболістів на поточний сезон Прем'єр-ліги.

Карпати попрощались із 13-ма гравцями

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, у списку команди Івана Федика з'явились нові прізвища. Захисник Роман Гагун перебрався з Агробізнеса, де провів чотири поєдинки у поточному сезоні Першої ліги та відзначився двома голами. Ще тріо гравців приєдналось до Руха з Карпат – це оборонець Віталій Роман, хавбек Василь Руніч та форвард Ярослав Карабін.

Зауважимо, що Рух не надто вдало розпочав дебютний сезон в УПЛ – після п'яти турів команда розташувалась на передостанній сходинці, маючи у своєму активі лише 2 нічиї.

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