Львівський Рух розпочне підготовку до другої частини сезону в Україні.

"Жовто-чорні" домовились про товариські матчі з представниками чемпіонату Львівської області, повідомляє офіційний сайт Руху.

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Суперниками стануть Корміл Давидів та стрийська Скала. Обидва поєдинки відбудуться 22 січня: гра з Кормілом об 11:00, а зі Скалою – початок у 13:30.

Зазначається, що 29 січня Рух проведе нові спаринги, суперники будуть оголошені пізніше. Вже 30-го числа "жовто-чорні" вирушать до Туреччини на другий етап зимових зборів.

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