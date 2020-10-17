Львівський Рух приймає київське Динамо у матчі 6-го туру УПЛ. Склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Рух – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Гру показує телеканал "Футбол 1". Поєдинок пройде без глядачів, хоча господарі продавали квитки і заманювали на стадіон безкоштовними стрижками. Команда Луческу ділить першу сходинку з Ворсклою (по 11 очок), але випереджає полтавців за додатковими показниками. Рух, набравши лише 2 пункти, перебуває на передостанній позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Рух – Динамо: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліга – Мартинюк, Брікнер – Русин, Б. Бойчук, Климчук – Кондраков

Запасні: Мисак, Гагун, Федорчук, Притула, Мисик, Білий, І. Бойчук, Кухарук, Кухаревич

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Жерсон, Сирота, Кендзьора