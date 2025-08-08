Перед стартом нового сезону чимало експертів прогнозували Руху боротьбу за виживання. Занадто вже масштабними були кадрові втрати львів'ян – команду покинули Климчук, Дідик, Карабін, Ледвій, Горін, Рябов і Ременяк, а також тренер Віталій Пономарьов. У ЗМІ пліткують і щодо можливого трансферу Слюбика, а Романа ніби-то збирається орендувати Лехія.

На заміну прийшов тільки 22-річний центрхав Вайляну, а вже на цьому тижні до "жовто-чорних" приєднався правий фулбек Копина. Втім, навіть після таких пертурбацій склад Руха виглядає більш ніж гідно – постраждала тільки його глибина. Ця основа точно мала б завершувати у топ-10. От тільки витягнути сезон 13-14 футболістами (переважно молодими) буде вкрай важко.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го туру УПЛ 2025/26 між Рухом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 7,80. На тріумф киян фахівці дають 1,54.

Тим не менш, новий головний тренер – Іван Федик – наважився на структурні зміни в грі команди. Після поєдинку з СК Полтавою він постійно наголошував на грі між лініями, а білд-ап і вихід з-під пресингу почали будувати через короткий пас. Виходило так собі, у чому зізнався сам коуч. Дебютант УПЛ зупинив просування купою єдиноборств і фолів, розбираючи львів'ян 1-в-1.

Рух все ж переміг. Одного разу вдалося добре атакувати глибину, запустивши лонгбол на хід вінгеру Кітелі (його подальший простріл у власні ворота зрізав Місюра). Другий гол забили на індивідуальній майстерності та грі у більшості. При цьому полтавці створили достатньо, аби привезти зі Львова нічию. Все це не додає позитиву перед зустріччю з Динамо.

Особливих пояснень, чому кияни сильніші за Рух, давати не треба. Достатньо подивитись нудний матч Руха в першому турі, де проти дебютанта УПЛ створили 2-3 моменти й ледь не втратили очки. Підопічні Олександра Шовковського дадуть на порядок вищий темп єдиноборств, а використовувати глибину динамівці вміють чи не найкраще в Україні.

Саме так усе виглядає в теорії. Реальність же не така оптимістична для "біло-синіх". У зустрічі з Вересом кияни не тільки створили мало гострих епізодів, а й тотально провалились у інтенсивності дуелей. Чемпіон став лишень другим з кінця за цим показником у 1-му турі.

Найбільш показовими епізодами стали програні дуелі фулбеку Стамулісу. Схожі ситуації виникали на різних ділянках.

Крім того, матч з Вересом підсвітив проблему розривів між лініями, через які розганялись контратаки суперника. Вони простежувались навіть у протистоянні з Хамруном. Олександр Шовковський у зустрічі проти Пафоса спробував зіграти з двома опорниками, та й загалом приділив велику увагу балансуванню атак – але і це не допомогло. Гол та ще три гострих моменти кіпріотів прилетіли з контрвипадів.

Рух же у попередньому турі став другим після Полтави за темпом дуелей. Гравців для вибігання на простір тут достатньо, а на вістрі є кремезний центрфорвард Фаал. Захисники Динамо як помилялись при обороні штрафного, так і помилятимуться – а значить, львів'яни здатні створити серйозні проблеми.

Тим паче, що Динамо доведеться проводити ротацію. Основа "біло-синіх" і так зіграла два матчі поспіль, що нетипово для Олександра Шовковського – і її доведеться випускати на Кіпрі в середу. Чотири матчі за тиждень лідери не витягнуть, хоча тотального дубля чекати не слід. Між тим, навіть у основи є проблеми зі зламом середніх і низьких блоків.

От тільки чемпіон має достатньо сильних резервістів, а за потреби на полі вийдуть і гвардійці. Іван Федик же освіжити команду по перерві не зможе. Руху доведеться витрачати занадто багато сил, тож моменти біля воріт Герети будуть – рано чи пізно. Питання тільки в кількості та реалізації своїх нагод. Рух теж має щось створити.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга – Рубчинський, Торрес

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Герета – Роман, Слюбик, Холод, Лях – Підгурський – Клайвер, Пастух, Притула, Алмазбеков – Фаал

Динамо: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо, тотал менше 2,5

Команда Олександра Шовковського є фаворитом протистояння. Якби Рух мав ширшу лавку й продемонстрував у зустрічі з Полтавою трохи більше, ніж біцца-бороцца – можна було б задуматись про сенсацію. Без цього Динамо здається занадто сильним для львів'ян.

Як не крути, але Буяльський, Шапаренко, Ванат роблять різницю. Сюди ж можна додати Михавка, та і Волошин почав сезон здорово. Вони й зламали Верес тиждень тому, хоча гра була важкою. Крім того, навіть ганебно низької інтенсивності Динамо в дуелях вистачило, аби рівняни втратили темп після 15-ї хвилини.

З огляду на всі вищезазначені фактори, можна прогнозувати перемогу "біло-синіх" у Львові. Рух точно здатний дати бій, тож зустріч буде вкрай непростою – про якісь розгроми мріяти нереально. Сьогодні варто очікувати на тотал менше 2,5. Чомусь здається, що бодай один із голів кияни проведуть по перерві.

"Клюнув на порожню консервну банку": Телесненко – про сором’язливість Динамо, чуйку Протасова і чому треба здолати Пафос