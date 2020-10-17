Рух у Першій лізі пройшов через купу проблем та репутаційних втрат, аби потрапити в УПЛ, однак поки що позитиву від такого левел-апу небагато. Львів'яни за п'ять матчів набрали всього два очки, зазнавши трьох поразок (від Ворскли, Десни і дублю Колоса) та розписавши нічию зі Львовом. У всіх своїх поєдинках дебютанти виглядали невиразно, але підопічним Івана Федика вдалося налаштуватися на Шахтар, за класної гри ледь не здобувши перемогу вдома. Щоправда, з огляду на проблеми нинішніх "гірників", це вже не виглядає неймовірним досягненням. Поки що та нічия виглядає променем надії – мовляв, якщо дали такий бій чемпіону, то і всім іншим суперникам буде важко.

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Втім, реальність сумна. Рух йде передостаннім за середньою вагою удару (0,084 xG) та точності передач (80%), демонструє найвищий показник допущених ударів по власних воротах (75), рідко входить у штрафний і виграє лише половину єдиноборств. Взагалі, за більшістю статистичних показників львів'яни плетуться біля дна турнірної таблиці – власне, вони і за очками посідають тринадцяту сходинку. Не дивно, що на такому тлі з'явились чутки про перемовини з Юрієм Вернидубом. Поки що вони нічого не дали, але сигнал для Івана Федика очевидний.

Динамо сильно вихваляли після виходу в Лігу чемпіонів, але нічия із Зорею в останньому турі швидко нагадала киянам, ким вони є. Насправді, матч був не таким вже й провальним – так, "біло-сині" забили всього один гол, не награвши на щось більше, однак команда старалася входити у штрафний через передачі та переміщення, а також не програла єдиноборства. Луганці ж бігали на межі другої та третьої зон, зрівнявши рахунок завдяки випадковому голу з дистанції (Бущан повинен його брати). Втім, варто зазначити, що і з другим напівтопом – Десною – динамівці зіграли внічию.

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Динамо поки що просто далеке від ідеалу. Мірча Луческу дав своїй команді більше організації, вимагає довгої підготовки атак та намагається уникати великої кількості перехідних фаз з відкритими зонами за спиною. Іноді матчі киян виглядають нудно, але загалом напрям думок румуна раціональний – але дуже залежний від виконавців. Особливо гра "біло-синіх" страждає без Буяльського, який розумно атакує зони по всьому полю й зв'язує своїми переміщеннями усі лінії на полі. Центрбекам важко під пресингом, у Андрієвського є проблеми з підлаштуванням ао ходу гри, а Шапаренко дещо нестабільний. Не вражає ефективністю і Вербіч, хоча саме він забив рятівний гол в останньому поєдинку. Втім, всі ці проблеми більш важливі для матчів ЛЧ, а от на зустрічі з командами на кшталт Миная чи Руха класу Динамо вистачає з головою.

Кадрова ситуація

Лазарет у Руха порожній, але команда не може розраховувати на Парамонова та Калюжного – у Вадима дискваліфікація, а Іван не зіграє за умовами оренди. Крім того, під час паузи на міжнародні матчі клуб припинив співпрацю з Ернестом, Ардазішвілі, Синицею та Сіднеєм. Натомість, львів'яни підписали одразу сімох новачків, але їхні імена навряд чи щось скажуть навіть журналістам.

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Динамо поки що не можуть допомогти Бурда та Тимчик – перший полетів відновлюватись аж у Сербію, а другий тільки-но розпочав бігову роботу. Натомість, у загальну групу повернулися Буяльський та Супряга, але питання щодо їхньої появи в старті залишається відкритим. Мірча Луческу навряд чи бажає ризикувати лідерами перед матчами ЛЧ, та і відпочинок збірникам потрібно надати – тренер точно проведе ротацію.

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Мартинюк, Федорчук – Мисик, Брікнер, Климчук – Кухаревич

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Цітаїшвілі, Дуелунд, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух не забивав лише в одному з п'яти матчів, а сьогодні команда Івана Федика буде надзвичайно вмотивована – таким чином, є сенс поставити на гол у ворота Динамо. Кияни ж навряд чи будуть видавати свій максимум перед виступами в ЛЧ, тож погром здається малоймовірним.

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Втім, хоча б нічию львів'янам здобути буде надзвичайно важко – клас команд неспівставний. Підопічні Мірчі Луческу сильніші на декілька порядків, тож сьогодні варто очікувати впевненої перемоги гостей. Будь-який інший результат стане сенсацією.

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