Рух буде співпрацювати з титулованим європейським клубом

Клуб Першої ліги України прийняв гостей з Бельгії і готовий розпочати співпрацю з грандом бельгійського футболу – Андерлехтом.

В гості до львівського клубу приїхали тренер молодіжної команди Андерлехта Олег Ящук та футбольний агент Сергій Серебренніков, який активно співпрацює з бельгійським клубом.

"Коли Сергій та Олег побачили візуалізацію майбутньої академії Руху, то вони, напевно, не повірили, що цей проект може втілитися в життя. Усі новітні технології, які будуть працювати у нашій академії в поєднанні з прекрасною природою, роблять цей об’єкт унікальним. Наші гості по-доброму заздрять, що такого футбольного об’єкту немає в Європі, а буде у нас. Вони трохи шоковані, що Рух досі грає в Першій лізі. Але наші плани усі знають. Можливо, нам потрібно було ті роки пережити, щоб наблизитися до нашої мети.

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Відкрию невеличкий секрет: за деякими нашими молодими гравцями будуть стежити. Все залежить від них самих. В особі Олега Ящука ми знайшли хорошого партнера – команду Андерлехт. Гадаю, це буде один з клубів-побратимів Руху. В майбутньому наші молоді тренери будуть мати можливість поїхати туди на стажування. А коли запрацює академія Руху, то наші вихованці їздитимуть в Бельгію на турніри", – цитує спортивного директора Руху Володимира Лапіцького офіційний сайт львівського клубу.

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