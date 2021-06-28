Рух розмірковує щодо трансферів хавбека Десни Олексія Гуцуляка та вінгера Олімпіка Фабріціо Альваренги, повідомляє Tribuna.

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Львівський клуб, за інформацією видання, близький до підписання обох гравців, проте невідомо, які пропозиції "жовто-чорні" зробили Десні та Олімпіку відповідно.

До слова, Гуцуляк провів 28 матчів у складі чернігівців у минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 7 результативних передач. Альваренга ж відіграв 15 поєдинків за Олімпік у сезоні 2020/21, відзначившись одним голом.

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