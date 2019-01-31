Рух анонсував призначення нового головного тренера

Винниківський Рух невдовзі оголосить ім’я нового головного тренера команди.

Завтра, 1 лютого, у одному з львівських ресторанів відбудеться презентація нового головного тренера Руха, повідомляє офіційний сайт клубу. Презентацію проведе президент Руху Григорій Козловський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новим тренером винниківського клубу стане відомий фахівець Леонід Кучук, який в Україні тренував Арсенал та Сталь.

Після 17 турів Рух посідає 13 місце у Першій Лізі та знаходиться у зоні перехідних матчів, маючи в активі лише 11 очок.