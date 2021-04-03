Рух – Зоря

Рух провалив першу частину чемпіонату, здобувши дебютну перемогу в УПЛ аж перед зимовою паузою. Клуб відреагував на провал кількома гучними трансферами, але вони не принесли успіху – новачки просто не заграли (зірковий Сігурдссон вже встиг привезти дурний гол), а у п'яти матчах в другому колі команда перемогла лишень раз. "Жертвою" став Колос, який за кілька хвилин до своєї поразки міг виграти, а три очки львів'янам приніс дальній удар Кухаревича на останніх секундах.

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Від Десни, Динамо та Шахтаря підопічні Івана Федика отримали три поразки із сумарним рахунком 0:9, але з Ворсклою у лютому вони розписали справедливу нічию. Щоправда, нинішня Ворскла теж далека від ідеалу, тож зараз можна впевнено говорити лишень про вразливість Руха перед найкращими командами УПЛ. Під їхнім інтенсивним темпом і високим пресингом "жовто-чорні" рано чи пізно починають розвалюватись. Якщо ж суперник не перебуває в ідеальній формі, то можливі різні варіанти.

Зоря до початку березня була тим колективом, з яким Руху нічого не світить. Луганці без особливих зусиль розбивали середняків, громили аутсайдерів і перемагали Шахтар у меншості, стартувавши з п'яти поспіль перемог після зимової паузи. Підопічні Віктора Скрипника демонстрували високу інтенсивність і класно пресингували, а невелику кількість моментів "мужики" компенсували високою реалізацією. Такий футбол різко вивів Зорю у фаворити боротьби за бронзу. При цьому команда ще й мала хороші шанси на срібні медалі.

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Втім, в останніх двох турах луганці розчарували, отримавши поразку від Динамо й потім програвши Колосу. При цьому погано виглядали не тільки результати – сам зміст гри Зорі не вразив. Цим одразу скористалися конкуренти – Ворскла, Десна та Колос наблизились на дистанцію від одного до трьох залікових балів. Звісно, у "мужиків" є матч у запасі, але ліміт помилок у команди наближається до нуля. Осічка з Рухом у таких умовах просто неприпустима. Луганцям необхідна впевнена перемога.

Кадрова ситуація

Травмовані: Русин (під питанням) – Шевченко (під питанням)

Дискваліфіковані: Кочергін (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Рух – Зоря

Рух: Мисак – Гагун, Білий, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунінью – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Хомченовський – Гладкий, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух гідно виглядає на тлі проблемних середняків або собі подібних команд, але із вмотивованими суперниками рівня Зорі чи Десни у поточному сезоні львів'яни грають дуже слабко. До того ж, Рух пропускає голи протягом семи матчів поспіль, причому багато – в середньому, по два голи за гру. Саме тому говорити про якусь перемогу над Зорею сьогодні не має сенсу. Не той рівень.

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Можливо, підопічним Івана Федика вдасться зачепитись за очки, адже у останніх двох турах луганці не вражали. Втім, зараз команді Віктора Скрипника вже нікуди відступати – ще одна осічка може залишити "мужиків" без третього місця. Та і Рух, при всій повазі, поки що не настільки потужний, як Колос і Динамо. Вочевидь, саме тому букмекери не вірять навіть у нічию, виставляючи на неї дуже високий коефіцієнт.

З огляду на вищезазначені фактори, можна прогнозувати непросту, але заслужену перемогу Зорі.

Маріуполь – Інгулець

Якби не було Олімпіка, то Маріуполь з легкістю виграв би нагороду "Регрес року в УПЛ". Якщо в першому колі азовці чергували нічиї з перемогами та поразками й трималися у середині таблиці, то взимку команда "поплила" капітально. Після кубкової поразки Вересу підопічні Остапа Маркевича не виграли жоден з восьми наступних матчів чемпіонату, програвши у шести з них. Прикро, адже в більшій частині поєдинків колектив демонстрував симпатичний футбол. Молодість, дитячі помилки та невезіння тягнуть Маріуполь вниз.

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Щонайгірше, азовці майже усі матчі в поточному сезоні провели на виїзді, адже оновлення газону на власному стадіоні затягнулося на сім місяців. Вперше зіграти вдома вдалося лишень у попередньому турі, в зустрічі проти Миная – втім, газон виявився настільки слабким, що два футболісти отримали пошкодження, а голів команди не забили. Навіть моментів у цій грі не виникало. Керівництво Маріуполя змушене було змиритись з фактом неготовності свого поля, тож домашку з Інгульцем доведеться провести у Харкові, на ОСК Металіст.

Інгулець після зимової паузи набрав хороший темп. Підопічні Сергія Лавриненка в останніх двох турах УПЛ заслужено переграли Минай та Олександрію, а у попередніх матчах команда відібрала очки у Колоса з Ворсклою – завдяки цим результатам петровці піднялися аж на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Щоправда, від зони вильоту їх відділяє лише шість залікових балів, тож розслаблятися зарано. Тим паче, що за очікуваними очками новачок повинен йти на передостанній сходинці.

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Інгулець не зраджує своєму стилю, нав'язуючи величезну кількість єдиноборств і здорово захищаючись. Останнім часом команда додала і в атакувальній роботі, але в цілому петровці продовжують грати у прагматичному руслі – на 0:0. У матчах проти ослаблених або неналаштованих колективів цей номер проходить, але СК Дніпро-1 та Десна винесли підопічних Сергія Лавриненка в одні ворота. Втім, сьогодні суперник у петровців явно простіший.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан – Лупашко, Ковальов, Павлов, Янаков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Інгулець

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Мишньов, Танковський – Кащук, Бондаренко, Очеретько – Кулаков

Інгулець: Малиш – Балан, Бен-Салем, Семенко, Квасний – Кучеренко, Шишка – Бартуловіч, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Інгулець втратив провідного захисника, але його ім'я Сергій Лавриненко не розкриває (подейкують, що це – Ковальов). Це проблема, але скористатися нею азовцям буде важко – у них до кінця сезону вилетів Сікан. Звісно, є ще і Бондаренко, який виглядає відверто найкращим футболістом з нижньої половини таблиці, але він більше просуває м'яч, ніж завершує атаки. З останнім аспектом у Маріуполя шалені проблеми.

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Петровці можуть взяти своє завдяки великій кількості єдиноборств, у якій молодь Остапа Маркевича може дати слабину. Втім, у поєдинку першого кола азовці витримали це випробовування, завершивши поєдинок внічию. Щось схоже букмекери прогнозують і сьогодні, виставивши великі коефіцієнти на перемогу обох команд. Суперники рівні, а значить цілком вірогідною є ще одна нічия. Можливо, навіть "суха".

Десна – Олімпік

Десна завершила перше коло УПЛ на третьому місці, але одразу після зимової паузи сіверяни втратили його, програвши Зорі. Після цього підопічні Олександра Рябоконя відібрали очки у Динамо й влаштували розгроми Інгульцю з Рухом, але наздогнати луганців не вдалося навіть після двох поспіль поразок "мужиків" у останніх турах. Чернігівці теж програли двічі поспіль, причому болісно: Шахтар знищив їх з рахунком 4:0, а СК Дніпро-1 впевнено переміг на стадіоні ім. Юрія Гагаріна (2:0) – це був перший матч Десни у рідному місті в новому році.

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Нині колектив тримається на п'ятій позиції, однак відставання від Зорі становить всього два залікових бали. При цьому на бронзові медалі тепер претендують і Ворскла з Колосом. Це – доволі неприємний факт, адже сіверяни за очікуваними очками мали б йти третіми з непоганим відривом. Таким чином, сьогодні Десна не має права на осічку.

Олімпік у першому колі виглядав дуже симпатично, але після зимової паузи чемпіонат для донеччан перетворився на справжній жах. Команда програла шість матчів поспіль із сумарним рахунком 2:13 – причому більша частина поразок сталася вже при Юрії Калітвінцеві. До того ж, через "Гельзінгейт" клубу заборонили проводити поєдинки на стадіоні ім. В. В. Лобановського, а самому президенту загрожує тривала дискваліфікація. Крім усього, ногу зламав провідний захисник Цимбалюк. Як наслідок, Олімпік впав на одинадцяту позицію в турнірній таблиці, а відрив від зони вильоту становить всього чотири очки.

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Щонайгірше, світла у кінці тунелю до міжнародної паузи не було помітно. Команда демонструвала один з найслабших футболів у чемпіонаті. Нині залишається надія, що за два тижні Юрій Калітвінцев зміг підготувати своїх підопічних до фінального ривка – донеччанам до завершення сезону необхідно витримати всього сім турів. Втім, без набраних очок залишитись в еліті буде майже нереально – навіть Львів зараз почав додавати у результатах. Таким чином, Олімпіку у поєдинку проти Десни необхідно "вмирати" хоча б за нічию.

Кадрова ситуація

Травмовані: Будківський – Цимбалюк

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Олімпік

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Імереков, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Безбородько

Олімпік: Бетім – Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Беніто, Політило, Завійський, Тейшейра – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна провалила дві останніх зустрічі, але у чернігівців і суперники були сильні. Олімпік поки що таким назвати не можна – до міжнародної паузи це був безнадійний аутсайдер. Щоправда, списувати донеччан ще не варто – у них хороший склад, якому просто не вистачає організації та навколофутбольної стабільності. Перший аспект за два тижні без матчів УПЛ Юрій Калітвінцев міг виправити.

Внаслідок розриву у часі важко сказати, яким сьогодні буде Олімпік, але тренерське резюме Юрія Калітвінцева змушує скептично ставитись до шансів на швидке відновлення сили донеччан. Десна ж, попри деякі осічки, залишається однією з найсильніших українських команд. Саме тому варто ставити на перемогу сіверян.

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