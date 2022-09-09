Рух провалив старт сезону, зазнавши трьох поразок із сумарним рахунком 1:5. Можна було б поспівчувати "жовто-чорним", але співчувати треба фанатам, яким довелося переглянути матчі львів'ян. Досить міцний за кадровим потенціалом колектив був тотально безпорадним. Навіть граючи у більшості проти сирого Шахтаря протягом години й тримаючи м'яч 60% ігрового часу, команда програла всю боротьбу, зробила 4 дотики у чужому штрафному за весь другий тайм і провела 1 влучання в площину при 5 ударах ("гірники" мали 10).

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Схожа картина спостерігалась і в інших матчах. Рух вміє лише робити гру нестерпною для глядачів, нічого не демонструючи в атаці й погано виглядаючи в усіх інших аспектах. Хто винен? Леонід Кучук з футболом на 0:0, занадто молоді футболісти, тренери в академіях чи керівництво, якому досі було достатньо сидіти у віп-ложі й насолоджуватись статусом? Думати можна довго, а от спостерігати за поєдинками рухівців просто боляче.

Зате львів'яни спокійно відправили Сича в оренду до Бельгії, не ставши вимагати від європейців поваги й не підіймаючи цінник до 100 мільйонів євро.

Зоря ж видала потужний початок чемпіонату, здобувши три перемоги й забивши у кожному матчі по три голи. Причому суперники були огого – в першому турі розбили Ворсклу Скрипника (3:1), а тиждень тому переїхали Динамо в Києві (3:2, граючи у меншості понад 30 хвилин). У кадровому плані теж все шикарно – луганці обміняли Кабаєва на Русина, а також орендували Бражка. Обидва стартували з голів у ворота Динамо, причому Назарій ще й асист віддав (не кажучи вже про купу інших моментів).

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Зовні все виглядає дуже красиво, однак при детальному перегляді можна помітити тривожні тенденції у грі Зорі. Команда дуже мало створює сама – кількість позиційних атак та їхня гострота мізерні. В захисті забагато грубих помилок, та і єдиноборствах луганці занато часто програють. У кожному з трьох поєдинків на старті чемпіонату суперники могли створити камбек або навіть перемогти, але хороша реалізація поки що рятує.

Зоря грає без запасу, вигризаючи свої перемоги, однак рано чи пізно за це прийде розплата. Це можливо навіть у поєдинку з Рухом, хоча сьогодні підопічні Патріка фон Леувена виступають беззаперечними фаворитами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Білий (Рух)

Дискваліфіковані: Вантух (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Рух – Зоря

Рух: Паньків – Дідик, Слюсар, Холод, Лях – Сапуга, Федорчук – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Сміян – Назарина, Чурко – Крістіан, Булеца, Русин – Нагнойний

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Зоря на початку сезону довела, що проблем із результативністю у команди немає. В тактичному плані картина не така красива, однак яка різниця? Рух все одно безпорадний в атаці – "нова оборона Львова" здатна тільки звести гру до "болота" з купою єдиноборств, в якій є шанс зачепитись за 0:0. Леонід Кучук був би щасливий, але поки що подібна тактика принесла лише три поразки й 1 забитий гол.

Зоря, при всіх нюансах у своїй грі, била значно сильніші колективи, тож сенс поставити на впевнену перемогу луганців. Звісно, в умовах УПЛ робити якісь прогнози важко, адже всі здатні перемогти усіх без крихти логіки, однак конкретно в Рух зовсім не віриться.

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