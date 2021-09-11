Рух провалив перші два тури в новому сезоні. Іван Федик поплатився за поразки Металісту 1925 та Ворсклі посадою головного тренера – замість нього прийшов Леонід Кучук, який одразу стартував з впевненої перемоги над Вересом. Футболісти після гри були в захваті від нового коуча, однак якогось ренесансу в футболі львів'ян не сталося. Вже у наступному матчі вони в більшості втратили звитягу над Колосом, потім їх без спротиву виніс СК Дніпро-1, а дербі проти Львова вдалося виграти з рахунком 1:0 при двох ударах у напрямку воріт за 90 хвилин та автоголі "містян".

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Словом, Рух на старті сезону розчаровує, хоча склад дозволяє вже зараз боротись за місце у топ-5. Ще кілька таких невиразних матчів, як у останніх турах, і керівництво може задуматись над новою відставкою. "Жовто-чорним" зараз потрібен навіть не результат, а просто хороший футбол, на який приємно дивитись. Поки що з цим є проблеми.

Між тим, суперник у львів'ян серйозний, хоча й не безпроблемний. Зоря на початку сезону встигла програти Олександрії та розділити очки з Минаєм, а у поєдинку проти кризового Маріуполя луганці пропустили аж три голи – стільки ж вони отримали в обох матчах з Рапідом в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Щоправда, у ворота приазовців підопічні Віктора Скрипника відвантажили чотири м'ячі, а віденцям у рідних стінах забили два. Перед паузою на ігри збірних луганці ще й Ворсклу перемогли, однак за цю звитягу потрібно подякувати не тільки іранській парі форвардів (вона набрала непогану форму в УПЛ), а і стійці та голкіперу Мацапурі.

Зоря має величезні проблеми з просуванням м'яча уперед. Команда демонструє дуже низький темп передач (3,37 за володіння), допускає шалену кількість втрат і загалом грає примітивніше, ніж рік тому – частка довгих пасів істотно збільшилась. Підопічні Віктора Скрипника наблизились до типових українських бий-біжи, хоча висока інтенсивність пресингу, єдиноборств і повернень м'яча поки що залишаються на високому рівні.

Як наслідок, здобути результат у матчі проти Зорі хоч і непросто, але цілком можливо. Навіть якщо у тебе є якісь проблеми. Це – шанс для Руха.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко (Зоря)

Дискваліфіковані: Карабін (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Зоря

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Мартинюк, Сич – Карасюк – Бойчук, Оріховський, Федорчук, Климчук – Борячук

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Вернидуб, Жунінью – Назарина – Кабаєв, Громов, Кочергін – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Обидві команди перебувають у ненайкращій своїй формі. Обом потрібно сьогодні перемагати. Обидві мають негаразди в обороні, тож на голи у воротах обох колективів можна сподіватись – а от хто переможе, сказати важко. Більш вірогідною здається звитяга Зорі, у якої просто є організаційні проблеми з рухом м'яча та реалізацією. Рух же в останніх турах просто виглядав слабким. Хоча за два тижні тренувань львів'яни могли й додати.

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