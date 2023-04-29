В рамках 23-го туру УПЛ Рух приймає Ворсклу, Кривбас зустрінеться з Олександрією, а Минай зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Ворскла

Місто Лева за підсумком сезону ризикує втратити одразу дві команди в УПЛ, однак поки що шанси вижити залишаються. Дещо кращі вони у Руха – "жовто-чорні" завдяки додатковим показникам випереджують Металіст, тримаючись у зоні перехідних матчів. Щоправда, "зона життя" поступово віддаляється від команди Віталія Пономарьова. До неї не вистачає вже чотирьох залікових балів.

Між тим, рухівці не виграли жодного з останніх семи поєдинків, зазнавши п'ятьох поразок. В деяких іграх за команду було прикро – з Інгульцем все вирішив неоднозначний пенальті, а з СК Дніпром-1 тримали бойову нічию до останніх хвилин. Зате вдалося відібрати очки у Динамо. В усіх випадках футбол львів'ян мав доволі низьку якість, але варто відзначити тенденцію – із сильними колективами "жовто-чорним" навіть простіше.

Чи можна назвати сильною Ворсклу? Останні результати полтавців відверто тішать. Підопічні Віктора Скрипника здобули три перемоги поспіль, здолавши Інгулець, Чорноморець та Металіст. Завдяки цим успіхам "зелено-білі" відірвались від зони вильоту на десять очок, а від зони перехідних матчів – на сім.

Що найбільш важливо, ці результати відображають реальну силу команди. В статистичному плані колектив виділявся хорошою позиційною атакою та високою якістю створених моментів – втім, грубі помилки захисників при ризикованому пресингу тягнули Ворсклу вниз. За очікуваними очками колектив мав би йти у середині таблиці, що ми зараз і бачимо.

От тільки в останніх трьох турах безапеляційною була лишень перемога над Інгульцем. В усіх інших поєдинках були варіанти, тож Руху варто налаштуватись. З цими ворсклянами можна чіплятись за очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дідик – Юрченко

Дискваліфіковані: Кітела – Феліпе

Орієнтовні склади на матч Рух – Ворскла

Рух: Паньків – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Довгий, Сапуга, Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Клімчук

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула – Челядін, Павлюк – Олійник, Скляр, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рух у поєдинках з лідерами демонструє характер і готовність карати за помилки, тож на один гол сьогодні команда може розраховувати. Враховуючи, що ми говоримо про УПЛ – цього може бути й достатньо. Втім, логіка підказує ставити на Ворсклу.

Полтавці зараз на підйомі, у них хороша реалізація та менше привозів позаду. Рух же, при всіх стараннях, виглядає занадто слабко – важко навіть пригадати, чи був у другому колі матч, в якому львів'яни награли на перемогу. Саме тому ми впевнені, що "зелено-білі" візьмуть гору в сьогоднішній зустрічі.

Кривбас – Олександрія

Кривбас останнім часом став найбільш шумним клубом УПЛ. Юрій Вернидуб гиркає на суддів, вдається до маніпуляцій на тему війни та роздає гучні інтерв'ю, а клуб пише кляузи – арбітри ніби-то посилають криворіжців на три букви. Втім, доказів не надали, а подана в КДК скарга виявилась неправильно складеною. Перед цим згадується, як віце-президент перейменованого Гірника (тобто "відновленого Кривбаса") скандалив з Ігорем Йовічевічем.

Коли команда перемагала, Артем Гагарін та Юрій Вернидуб були спокійнішими. Між тим, в останніх двох турах колектив зазнав поразок від Миная та Чорноморця, що одразу ж опустило з небес на землю – після звитяги над Зорею з'явився примарний шанс зачепитись за єврокубки. Попри невдачі, варто відзначити небезпеку Кривбаса для команд на кшталт Олександрії, адже оборона криворіжців доволі непогано лузгає позиційні атаки. Навіть Шахтарю було важко прошити цей захист.

Підопічні Руслана Ротаня, своєю чергою, продовжують вражати своєю миролюбністю. Із восьми матчів навесні команда виграла лише один, розгромивши Ворсклу – в інших семи була зафіксована нічия. Причому характер цих "мирових" завжди був різним (десь домінували, десь відскочили), але результат залишається однаковим.

Останні два поєдинки тривожать, адже команда не змогла переграти Металіст 1925 та Інгулець. Ба більше – у даних зустрічах "аграрії" не забили жодного м'яча й не мали моментів, хоча оборона обох суперників дозволяла набивати топову статистику. Нульова нічия була зафіксована і в грі з Металістом. Навіть відбігавши цілий тайм у більшості проти Чорноморця, підопічні Руслана Ротаня створили лічену кількість гострих епізодів – а сьогодні їм протистоятиме один із найкращих захистів УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Устименко, Дебелко – Цуріков (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Олександрія

Кривбас: Сарнавський – Опанасенко, Вернидуб, Бескоровайний, Дібанго – Банада, Капіч – Луньов, Татарков, Задерака, – Микитишин

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Копина – Ковалець, Сігєєв, Мустафаєв – Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Олександрію, хоча коефіцієнти на її перемогу високі. Ми ж поставимо на нічию. Олександрія має системні проблеми з діями на третині поля суперника, а Кривбас має занадто переконливу оборону – а от в атаці все нестабільно.

По голу команди здатні провести, але загалом суперники рівні. Нічия здається найбільш ймовірним підсумком зустрічі.

Минай – Металіст 1925

Минай в останніх двох турах набрав чотири очки, перегравши Кривбас і розписавши нічию з Вересом. Між іншим, це дуже хороші результати – криворіжці мають потужну оборону, а рівняни в принципі грають у непоганий футбол. Минай теж симпатичний, однак низький кадровий потенціал не дозволяє закарпатцям розігнатись. Вони й досі залишаються в зоні перехідних матчів, випереджаючи найближчого переслідувача на три очки.

До підйому на рятівну 12-ту сходинку підопічним Володимира Шарана не вистачає всього двох залікових балів, хоча у випадку перемоги Чорноморця розрив стане більшим. За таких умов звитяга над Металістом 1925 перетворюється у стратегічно важливе завдання – але чи здатні "лисиці" його виконати?

Минай є одним з найкращих в УПЛ за інтенсивністю та ефективністю пресингу. Крім того, колектив якісно контратакує й навіть має відрізок домінування у кожному матчі – близько 15-20 хвилин закарпатці здатні грати першим номером, комбінуючи на чужій третині. Металіст 1925, своєю чергою, здобув всього одну перемогу в семи попередніх турах – причому це сталося лишень тиждень тому.

Втім, харків'яни славляться непоступливістю. Навесні вони двічі відібрали очки у Олександрії, а також розписали нічиї з Чорноморцем і Ворсклою. Зрештою, підопічні Едмара перемогли Львів завдяки перформансу Ростислава Русина. Сьогодні теж треба чіплятись за хороший результат, адже відрив від Миная становить всього три залікових бали.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Пономар

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Металіст 1925

Минай: Бандура – Нємчанінов, Кравчук, Горін – Гончар, Вітенчук, Шишка, Булеза – Твердохліб, Вишневський, Гечев

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Курило, Ткачук, Капінус – Вачіберадзе, Габелок, Кравченко – Русин, Бичек, Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Суперники виглядають приблизно рівними. У них хороша оборона й поставлена гра в атаці. Поставлена по-різному, а ефективність неоднозначна (голів забивають дуже мало) – але це не рандом. Кадровий потенціал обох колективів теж однаковий.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш ймовірним підсумком зустрічі здається нічия. Такий результат цілком відповідає духу обох команд.

Зоря – Чорноморець, Інгулець – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ