Рух – Ворскла

Рух дебютував в УПЛ матчем проти Ворскли, зазнавши розгрому у Полтаві з п'ятьма пропущеними голами. Тоді ще ніхто не знав, що першої перемоги в сезоні "новій обороні Львова" доведеться чекати чотири місяці – здавалося, що Івану Федику не вибачать 12 безвиграшних турів, однак клуб пішов іншим шляхом.

Головному тренеру виразили довіру й підписали футболіста збірної Ісландії – Рагнара Сігурдссона, у якого за плечами Євро-2016, ЧС-2018, Фулхем, Краснодар, Ростов і Копенгаген. Іван Федик, ніби-то, особисто організував цей трансфер, адже працював з цим виконавцем на Росії до війни. Крім того, Рух орендував Борячука, з Кішварди взяли Карасюка, а Сича та Ляха повернули з оренди. На вихід же вказали Брікнеру, Дуцю, Заставнику, Парамонову й Калюжному.

На зборах Рух став другим за результативністю представником УПЛ, забивши 17 голів при 6 пропущених у 7 матчах. Суперники при цьому були міцними – львів'янам вдалося провести спаринг з белградським Партизаном (0:1), казаським Акжайиком (4:1) та донецьким Олімпіком (0:1). Загалом, команда виграла п'ять поєдинків, а найкращими бомбардирами стали Кондраков і Притула (по три голи). Проблемою ж стала форма головних новачків – Борячук провів всього тайм і зламався, а Сігурдссон не встиг відновитись від пошкодження.

Ворскла у першому колі УПЛ довгий час йшла на другій позиції, що породило у нашій редакції жартівливу мрію про групу ЛЧ з Ворсклою та Евертоном. Полтавці навіть захищали друге місце від Шахтаря, розписавши нічию 1:1, однак до зими від доволі простого футболу "зелено-білих" відвернувся фарт – а він призводив до оверперформансу за всіма статистичними показниками. Все завершилось поразкою Десні та Зорі в битвах за третю та четверту позиції, але поки що відрив невеликий. Ворсклі необхідно було посилитись зимою та якісно підготуватись на зборах, аби продовжити боротьбу за медалі.

З підсиленням все виглядає непогано. Клуб орендував Цітаішвілі, підписав люксембуржця Олів’є Тілля та іспанця Коджові, а також повернув Луїзао. Всі ці виконавці встигли пройти з Ворсклою повноцінні збори. Вчора ж вдалося посилити нідерландським захисником де Нойєром – права на нього належать румунському Вііторулу. Натомість, в оренду відправили Васіна та Пешіча, а з Татарковим, Баєнком і Опанасенком припинили співпрацю.

Збори у Ворскли виявились нетиповими для УПЛ. В них було дуже багато тренувальної роботи,а за тривалістю вони стали найдовшими серед усіх українських клубів – 26 днів. При цьому команда провела всього чотири спаринги проти косовських Балкан і Дріти, сербської Младості та чорногорської Зети (2 перемоги, нічия та поразка, 10:5 за голами). В цих поєдинках одразу трьома забитими м'ячами відзначився Дмитро Щербак.

Влітку Ворскла взагалі не проводила контрольних матчів на зборах, що вилилось у боротьбу за медалі. Цікаво, чи спрацює обережний підхід Юрія Максимова тепер.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сігурдссон, Борячук (Рух)

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Рух – Ворскла

Рух: Бандура – Гагун, Стаменковіч, Білий, Мисик – Мартинюк, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Альюн – Пердута, Тілль, Пуцлін, Якубу – Кане, Степанюк – Кулач

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Перевагою полтавців виступає прагматичний футбол, який для зими, та ще й у перших турах, підходить ідеально. Втім, результати зборів явно натякають, що Рух став сильнішим за свою осінню версію – особливо в аспекті реалізації моментів. Саме тому можна очікувати на доволі результативний матч.

Букмекери вважають Ворсклу фаворитом пари, але це той випадок, коли можливий будь-який варіант. В таких випадках дуже вірогідною є результативна нічия.

Маріуполь – Олександрія

Маріуполь у першому колі виглядав доволі симпатично (особливо в перших турах), однак стабільності команда не знала – за двома-трьома перемогами йшли такі ж серії невдач. Не в останню чергу це було пов'язано з вічною грою на виїзді, адже вдома тривала реконструкція стадіону. Азовці з цього приводу навіть провели іронічну фотосесію в автобусному депо.

Менш весело було під час матчів з Шахтарем, на які у Остапа Маркевича банально не вистачало футболістів. Обидві проблеми керівництво за зиму частково вирішило – стадіон буде готовий через кілька тижнів, а новачків з Шахтаря почали підписувати на повноцінні контракти. Зокрема, таким чином вдалося підписати Меліченка та Сагуткіна, хоча без оренд не обійшлося – так команду підсилили Момпасі та Драмбаєв. У ЗМІ писали про бажання підписати Вакулу, однак після його нічного ДТП ця історія не вигоріла. Владислав залишився з "гірниками".

Клубу вдалося провести доволі цікаві збори. Суперниками азовців стали Кизилжар, Слован, Ракув, Пролетер і Шахтар – підопічні Остапа Маркевича розгромили казахів, програли братам-слов'янам і ледь не перемогли Шахтар (2:2) у спарингу за участі орендованих виконавців. Матчі азовців виявились доволі веселими, що вилилось у статистику голів 10:8. Команда багато забивала та пропускала, що натякає на продовження певної нестабільності.

Олександрія непогано почала поточний сезон, видавши чотири домашніх матчі з чотирма забитими голами у ворота суперників. Крім того, восени команді вдалося відібрати очки у Десни та Шахтаря – втім, загалом перше коло "жовто-чорних" виявилось таким же нестабільним, як і у Маріуполя. Власне, у обох клубів нині по 16 очок, а до зони Ліги Європи підопічним Володимира Шарана не вистачає чотирьох залікових балів. Щоправда, останні чутки та кадрова політика натякають про відсутність завдань на єврокубки.

Олександрію за зиму покинули досвідчені футболісти – 31-річний Довгий, 33-річний Грицук, 26-річні Безбородько та Задерака та 28-річний Рудик. Також "жовто-чорні" розпрощалися з Жоао Тейшерою. Крім того, у ЗМІ ходять розмови щодо продажу Лучкевича в СК Дніпро-1 та Ковальця в Чорноморець. При цьому трансферів на вхід не було – в першу команду зайшли тільки 21-річний Дришлюк (повернувся з оренди) та 23-річний Калюжний. Таку трансферну кампанію пов'язують із режимом затягування пасків президентом клубу.

Володимир Шаран провів дуже інтенсивні збори, давши своїй команді вісім матчів за вісімнадцять днів. Серед суперників були три доволі міцних колективи – ЦСКА 1948 (1:1), Лодзь (0:0) та Кайрат (4:1). Загалом, результати непогані – Олександрія виграла чотири поєдинки й тричі зіграла внічию, але тільки одного разу залишила ворота "сухими". У цих поєдинках можна відзначити награвання голкіпера Біблика та нападника Устименка під основний ростер – їхня поява у старті на поєдинок з Маріуполем виглядає цілком ймовірною.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олександрія

Маріуполь: Гальчук – Меліченко, Биков, Чоботенко, Стасюк – Танковський, Мишньов – Кащук, Бондаренко, Топалов – Сікан

Олександрія: Білик – Пашаєв, Бондаренко, Дубра, Вантух – Гречишкін – Шастал, Банада, Ковалець, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Обидві команди не підписували важливих новачків і провели інтенсивні збори з хорошими спарингами, які виявили певну нестабільність у грі. Олександрія встала на шлях розпродажу, але більша частина лідерів поки що залишається у складі. Словом, суперники особливо не змінились.

Очевидно, що повторення розгрому 4:1, як це було влітку, не станеться. Втім, букмекери навіть після змін у складі "жовто-чорних" вважають фаворитами гостей. Маріуполь залишився молодим колективом з купою орендованих та слабкою обороною, а Олександрія не тільки зберегла кістяк основи, а й компенсувала кадрові втрати фізичною накачкою та високим ігровим тонусом. Це особливо важливо з огляду на проведення матчу у Запоріжжі, на втомленому й засніженому газоні – підопічні Остапа Маркевича ставлять на контроль м'яча, а не на боротьбу.

Саме тому є сенс спрогнозувати перемогу підопічних Володимира Шарана. Олександрію зарано списали.

СК Дніпро-1 – Інгулець

СК Дніпро-1 ще з часів Другої ліги ставив завдання на вихід у єврокубки, але у поточному сезоні команда скотилася на останнє місце в таблиці. Не допомогла навіть зміна тренера восени – Ігор Йовічевіч дав лишень короткий симпатичний відрізок, перегравши Десну й відібравши очки у Ворскли, а також налаштував команду на гідний бій Шахтарю. При цьому "жовто-чорним" тричі забивав Минай, а Рух дебютну перемогу в УПЛ здобув саме над дніпровцями – аж 4:1.

Загалом, перше коло вони завершили з шістьма поразками поспіль. Особливо вражала безвольність та істеричність дорогоцінних футболістів після перших же пропущених голів.

Взимку клуб спробував виправити свої біди. СК Дніпро-1 оновив свій скаутський відділ, що швидко вилилось у підписання двох бразильських вінгерів (Вагнер та Білл) – чимось вони схожі на Коноплянку. Є дриблінг, є швидкість, а у Вагнера навіть є 10-річний досвід гри у Європи. Втім, техніка у новачків явно переважає над тактичним вишколом. Крім того, дніпровці орендували хорватського універсального нападника Чуже – з ним Ігор Йовічевіч працював у дублі загребського Динамо.

Для конкуренції голкіперу Сарнавському виписали Махарадзе. Ігор Йовічевіч просив ще й правого фулбека, але поки що його немає. При цьому клуб розпрощався з Кравченком, Чичиковим, Коркішком та Лопирьонком. Поговорюють, що до лав СК Дніпро-1 може приєднатись Лучкевич.

На зборах СК Дніпро-1 старанно видаляв записи своїх матчів, аби не розкрити тактику, однак Ігор Йовічевіч дещо привідкрив завісу. Хорват заявив, що команда працювала над компактністю та пресингом, а також варіативністю в розвитку атак. Виходило непогано: із шести поєдинків у Туреччині "жовто-чорні" виграли три та програли всього один, забивши при цьому 13 голів при 8 пропущених. Найкращим бомбардиром став Добвик, в активі якого чотири м'ячі. Щоправда, суперники у дніпровців були доволі посередніми.

Інгулець у першому колі став найбільш непоступливою командою УПЛ, у восьми з тринадцяти поєдинків зігравши внічию. Непогано, як для дебюту, однак перша перемога в еліті сталася аж 29 листопада над Олімпіком – вона ж залишається єдиною. Як і всі новачки чемпіонату, петровці не вразили тактичною гнучкістю й борються за виживання, однак на тлі Руха й Миная підопічні Сергія Лавриненка виглядали найбільш міцним і збалансованим колективом.

На трансферному ринку Інгулець майже не світився, адже клуб економить через будівництво стадіону. Сергію Лавриненку підписали тільки Васіна, а на вихід відправились Литвяк, Фатєєв і Благогі. Попри цей факт, петровці здорово проявили себе на зборах у Туреччині – вони виграли п'ять із шести спарингів, забивши 10 і пропустивши всього 4 голи (найменше серед усіх клубів УПЛ). Особливо вразив Плохотнюк, який відзначився чотирма м'ячами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Балан (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Інгулець

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Дуглас, Логінов, Дубінчак – Батагов, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Білл – Довбик

Інгулець: Шуст – Кучеренко, Семенко, Ковальов, Квасний – Запорожець, Білоцерковець –Коваленко, Бартуловіч, Васін – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Матч першого кола завершився бойовою нічиєю на Дніпро Арені. Другий пройде тут же, адже влітку формальним господарем виступали петровці. З огляду на збори та кадрову політику команд, нічого за зиму не змінилось: СК Дніпро-1 запихує в склад дорогоцінних легіонерів за валюту і озвучує пангалактичні амбіції, а Інгулець ставить на зіграну основу й готовий задовільнятися одним очком за тур. Курочка по зернятку, як говорить приказка.

Обидва колективи на зборах багато забивали, а кращий склад СК Дніпро-1 нівелюється простішою й більш злагодженою структурою гри Інгульця. Результативна нічия за таких умов виглядає найбільш вірогідним результатом.