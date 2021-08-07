Рух – Верес

Рух усіляко демонструє бажання стати головним львівським клубом, ставши Карпатами нового десятиліття, однак поки що вдається лише повторювати провали "левів" та швидкі тренерські відставки. Рік тому "жовто-чорні" жахливо стартували, здобувши першу перемогу в УПЛ аж в середині грудня – потім була доволі непогана весна з шансами на сьоме місце, однак початок нового чемпіонату знову провалився. Підопічні Івана Федика поступилися дебютанту УПЛ у Харкові, зігравши всього хвилин 30 на хорошому рівні, а потім згоріли проблемній Ворсклі, завдавши всього два удари по воротах.

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Вже на цьому тижні полетіли голови – Іван Федик покинув команду, а замість нього прийшов Леонід Кучук. Білорус вже працював з Рухом два роки тому, залишивши львів'ян на 1-й позиції у Першій лізі, та і загалом він має реноме успішного коуча для андеграунду. На дистанції його робота повинна принести плоди, але поки що він міг лишень підняти бойовий дух футболістів.

Руху зараз потрібна перемога за будь-яку ціну – і тут дуже вчасно в календарі випав Верес, який дебютував в УПЛ всього три тижні тому. У першому матчі рівняни розписали 0:0 проти Колоса – звучить непогано, але подальші матчі показали, що ковалівці просто не увійшли в сезон. В другому ж турі новачка чемпіонату рознесло Динамо, яке вже на 6-й хвилині вело з рахунком 2:0 (у підсумку все завершилось розгромом 4:0). Нині у підопічних Юрія Вірта суперник простіший, тож футболісти будуть вмотивовані виключно на перемогу.

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Проблема, однак, полягає у рівні футболу Вереса. Команда непогано вилітає в контратаки, однак загалом виглядає занадто просто для УПЛ – у неї повільний темп просування м'яча, низька точність передач і погана конвертація атак у моменти. Рівняни намагаються компенсувати ці проблеми високою інтенсивністю єдиноборств і пресингу, але поки що колектив відповідає всім стереотипам про андеграунд вітчизняного футболу. Втім, цей недолік має властивість зникати з часом. Зараз же важливо просто перемогти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Стаменковіч (Рух)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Верес

Рух: Бандура – Сич, Білий, Дідик, Лях – Мартинюк, Федорчук – Бойчук, Притула, Кузик – Борячук

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучер, Полюлях, Г. Пасіч – Сергійчук, Гегедош

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Обидві команди прямо зараз виглядають рівно, але у Руха більше досвіду УПЛ і перспективніша лава запасних, а футбол Вереса легко читається. Крім того, Леонід Кучук краще керує грою – він це доводив практично у всіх клубах за будь-яких умов. Та і в цілому зміна тренера у перших матчах придає футболістам імпульс.

Сума цих дрібних факторів схиляє шальки терезів на бік Руху. Львів'яни повинні перемогти.

СК Дніпро-1 – Маріуполь

Від СК Дніпро-1 у новому сезоні вимагають боротьби за єврокубки, причому зона Ліги конференцій вже не є приорітетом "спортклубівців" – нинішня команда за кадровою комплектацією та тактичними навичками цілком готова до битви за бронзу УПЛ. Тим паче, що навесні підопічні Ігора Йовічевіча демонстрували чи не найкращий футбол серед усіх середняків, а нинішній чемпіонат команда розпочала з п'яти голів у двох матчах.

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Щоправда, робити далекоглядні висновки по цьому колективу зарано, адже у нічийному матчі проти кризової Ворскли дніпровці забивали з явного офсайду, а відвантажити три голи Чорноморцю здатен навіть Металіст 1925. В цих двох поєдинках "жовто-чорні" швидко просували м'яч і непогано підлаштовувались під тактику суперника по ходу зустрічі. Чи вистачить цього проти Маріуполя? Сьогодні й дізнаємось.

Азовці традиційно для себе починають сезон з набору команди, розібраної Шахтарем. Як наслідок, у перших турах команді не вистачає зіграності та кадрів, аби здобути позитивний результат – так було в попередньому чемпіонаті і так сталося зараз. Підопічні Остапа Маркевича розписали виїзну нічию зі Львовом (1:1) і програли Десні (1:2), хоча в останньому випадку сталася трагедія – азовці грали у меншості, забили першими, але поступилися на останніх хвилинах через гол з явного офсайду.

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Прикро, адже азовці в перших двох турах виглядали цікавіше за своїх суперників. Маріуполь був швидшим, вигадливішим та агресивнішим, а біля власних воріт дозволяв не так і багато – були лишень окремі невдалі відрізки. З тією ж Десною підопічні Остапа Маркевича краще грали навіть у меншості, тож сьогодні СК Дніпро-1 буде дуже непросто. Тим паче, що Маріуполь у попередньому сезоні двічі відібрав очки у "жовто-чорних".

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кащук (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Маріуполь

СК Дніпро-1: Паст – Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубінчак – Джурасек, Піхальонок, Ігнатенко – Чуже, Назаренко – Довбик

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех, Мишньов, Очеретько – Топалов, Горбунов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

СК Дніпро-1 здорово виглядає у атакувальній роботі, створюючи багато моментів і конвертуючи їх у голи, але суперники у "жовто-чорних" дозволяли це робити. В обороні ж "спортклубівці" виглядають не так виразно, а в матчах з Маріуполем підопічні Ігора Йовічевіча завжди мали великі проблеми.

Азовці в перших турах довели здатність дати бій навіть за найбільш складних умов. Команда грає у цікавий і доволі прогресивний футбол, а також стабільно демонструє характер – як і СК Дніпро-1. З огляду на ці фактори, є сенс поставити на бойову нічию.

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