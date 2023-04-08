Рух – Верес

Рух навесні стартував із заслуженої, але скандальної перемоги над Металістом, але потім програв Колосу та Шахтарю. Цього виявилось достатньо, аби відправити у відставку Леоніда Кучука – замість білоруса головним тренером призначили Віталія Пономарьова. На дорослому рівні він ще не працював, зате довів Рух U-19 до 1/8 фіналу Юнацької ЛЧ.

Можливо, керівництво сподівалося на міжнародну паузу. Мовляв, за два тижні коуч познайомиться з командою і навчить її гегенпресингу. Дива не сталося – Рух у першому ж матчі згорів із рахунком 0:3. Програти нинішній Зорі з такими цифрами для львів'ян не ганебно, однак були сподівання на якісний автобус від "жовто-чорних". Луганців можна спинити тільки так.

Поки що новий тренер не здивував тактичними новинками. Та і не до них зараз – Руху потрібно терміново набирати очки. Команда вже звалилася на передостанню позицію в турнірній таблиці, а звідти вилітають у ПФЛ одразу. Віталію Пономарьову потрібно якнайшвидше адаптуватись до УПЛ, інакше буде біда.

У Вереса ситуація просто катастрофічна. Підопічні Юрія Вірта останню перемогу святкували аж 5 листопада – з тих пір пройшло вісім турів. Загалом, у активі рівнян всього одна звитяга в останніх 11-ти поєдинках. Навіть у товариських матчах "народний клуб" не вигравав.

Як наслідок, колектив опустився у зону перехідних матчів, причому відриві від Руха становить лишень одне очко. І це дуже прикро, адже Верес не заслужив йти настільки низько. Явних провалів у рівнян було мало. Проблеми хоч і є, однак головною з них є тотальне невезіння. Від розпачу Пасіч і Гайдучик навіть побилися на тренуванні.

За очікуваними очками підопічні Юрія Вірта мали триматись на п'ятій (!) позиції. Колектив грає на рівних чи краще за суперників, стабільно забиває, але втрачає своє через різноманітні безсистемні дурниці. Хтось підтягує гетри замість гри зі своїм футболістом, хтось припускається дитячих помилок в обороні, а хтось не забиває два пенальті поспіль – ось так Верес і вилетів у зону перехідних матчів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: В. Шарай (Верес)

Орієнтовні склади на матч Рух – Верес

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Дідик, Лях – Довгий, Едсон – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Квасний – Кльоц, Лебеденко – Блізніченко, С.Шарай, Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери вважають фаворитом Рух. Ми не погодимось з думкою контор. Верес за рівнем гри кращий за нинішній Рух – а особливо якісно рівняни чомусь виступають на виїзді (вдома вони жодного разу не перемогли). Тим не менш, варто не забувати, що це битва аутсайдерів.

У матчах на кшталт сьогоднішнього завжди багато боротьби, а сам футбол має тягучий характер. Великої кількості моментів ми не очікуємо. Такі поєдинки часто завершують внічию, але ризикнемо поставити на перемогу Вереса – ну не може "народному клубу" не щастити настільки довго!

Кривбас – Зоря

Зоря стала однією з двох головних сенсацій УПЛ у поточному сезоні. Прорив СК Дніпра-1 можна було прогнозувати ще з часів Другої ліги, а от луганці перед початком сезону збирали практично нову команду. Тим не менш, вона заграла одразу й не втратила якості навесні – і навіть додала. Підопічні Патріка ван Леувена виграли усі чотири матчі із сумарним рахунком 10:3, розбивши на своєму шляху Динамо та Ворсклу.

"Чорно-білі" демонструють один із найбільш яскравих футболів у поточному чемпіонаті. І це без Данченка – найкращого гравця команди за показником створеної загрози через пас. Тим не менш, в успіху Зорі – як у тому анекдоті – є нюанс.

Луганці дійсно круті, однак вони шикарні лишень за умов гри на зустрічних курсах. Колективу потрібно, аби суперник розкривався, аби швидко карати його контрвипадами – а от здатність трощити "автобуси" при 60-65% володіння викликає серйозні сумніви. Так, Зоря громила Львів і Рух, однак їхня оборона не йде у жодне порівняння із захистом Кривбаса.

Підопічні Юрія Вернидуба протягом 80 хвилин надійно стримували атаку самого Шахтаря, допустивши мінімум моментів біля власних воріт і пропустивши тільки лонгшот від Судакова. Це був ідеальний захисний перформанс криворіжців, от тільки поітм все було не настільки весело – Львів забив їм двічі, та і Верес мав забивати не менше.

В атакувальному плані у Кривбаса все простіше. Команда ставить на швидкі флангові контратаки, навіси та стандарти. Нічого нового для УПЛ – але підопічні Юрія Вернидуба вкрай ефективні у цій справі. Між тим, Зоря не може похизуватись топовим захистом. Значить, будуть моменти.

Футбол Кривбаса може подобатись чи не подобатись, але він має впізнаваний стиль і дає результат. Тиждень тому колектив здобув вольову перемогу над Вересом, граючи у меншості. Як наслідок, криворіжці тримаються всього у шести залікових балів від зони єврокубків, а за очікуваними очками вони ще ближчі. Словом, луганцям сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кирюханцев, Чурко (Зоря)

Дискваліфіковані: Устименко (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Зоря

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго – Банада, Капіч – Понєдєльнік, Хомченовський, Задерака – Микитишин

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин – Бражко, Дришлюк, Булеца – Антюх, Герреро, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери ставлять на перемогу Зорі. Це й зрозуміло – підопічні Патріка ван Леувена круто провели перші чотири тури навесні, та і матчі проти закритих колективів поки що давались. Втім, ми не ризикнемо поставити на тріумф луганців.

Рано чи пізно "чорно-білі" зіткнуться із ситуацію, коли вони не зможуть регулярно ламати оборону через позиційну атаку. Сьогодні може бути саме той випадок – Кривбас дуже якісний у своєму низькому блоці. Голи, ймовірно, будуть, однак нічия здається дуже ймовірним підсумком зустрічі.

Шахтар – Металіст: анонс матчу УПЛ