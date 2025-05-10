У рамках 28-го туру УПЛ 2024/25 Рух приймає Верес, Оболонь зіграє з ЛНЗ, а Ворскла зустрінеться з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Верес

Обидві команди вже не мають турнірних завдань, але це і добре. На тренерів і футболістів нічого не тисне, тож грати на стримування сенсу немає. Мотивація на перемогу у львів'ян і рівнян при цьому достатньо висока.

Рух занадто рідко тішив своїх фанів у 2025 році, вигравши всього три матчі з одинадцяти. Причому першу дійсно яскраву звитягу колектив здобув недавно – у позаминулому турі, здолавши Чорноморець. Також "жовто-чорні" класно зіграли проти Кривбаса у першому таймі, але Карабін за вісім хвилин примудрився двічі влучити у стійку й не забив майже у порожні. А значить він вмотивований змити тавро марнотрата.

Верес же зазнав двох серйозних ляпасів у двох попередніх матчах, зазнавши розгрому від Ворскли (0:3) та поступившись Оболоні (0:2). Щоправда, "пивоварам" програли у меншості за вкрай неоднозначного суддівства (навіть Ріццолі визнав помилковість вилучення Куції), однак рівняни все одно не вражали. Склалося враження, що футболісти занадто розслабились після цитати Олега Шандрука: "Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання – для чого?".

Вже у наступному турі "народний клуб" програв усі єдиноборства Ворсклі. Із Оболонню старання було більше, але дві поразки із сумарним рахунком 0:5 необхідно перекривати лишень перемогою. Інакше розмови про "дострокові канікули" продовжаться, що не дуже личить репутації Вереса – а вона вже і так суттєво постраждала через непристойні скандування на адресу арбітра-героя.

Кадрова ситуація

Травмовані: Климчук (під питанням), Ременяк, Слюсар, Слюбик, Клайвер, Сапуга – Гакман

Дискваліфіковані: Куція – Рябов

Орієнтовні склади на матч Рух – Верес

Рух: Герета – Кітела, Горін, Холод, Лях – Підгурський – Карабін, Пастух, Джурабаєв, Алмазбеков – Фаал

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатін, Кльоц, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють, тотал більше 2,5

На голи можна очікувати хоча б через невиразну гру рівнян в обороні у останніх поєдинках – і через відсутність двох основних центрбеків у Руха. Хоча той же Горін в останніх турах довів здатність конкурувати зі Слюбиком і Дідиком. Ставимо на обидва заб'ють і навіть ризикнемо поставити на тотал більше 2,5.

Обом колективам хочеться перемогти, тож вони лізтимуть уперед. Прогноз щодо переможця в таких матчах робити не має сенсу – все вирішить рандом.

Оболонь – ЛНЗ

Дуже важливий поєдинок. Оболонь і ЛНЗ тримаються у трьох очках від зони вильоту за три матчі до кінця сезону. Переможець у цій парі на 99,9%% уникне плей-офф за виживання. Причому важливим є не тільки набір залікових балів, а й статистика особистих зустрічей – кияни виграли матч першого кола з рахунком 1:0, тож навіть у разі нічиєї "пивовари" матимуть перевагу над Черкасами (якщо станеться рівність за очками).

Кияни зараз на ходу. Підопічні Сергія Шищенка у останніх п'яти турах набрали 10 очок із 15. Команда перемогла Інгулець, Чорноморець і Верес, а також розписала бойову нічию з Карпатами – лише Динамо змогло бити Оболонь, хоча в перші 15-20 хвилин "зелено-білі" могли забивати 3-4 голи. Як і в останні 15-20.

Нейтральним фанам дещо прикро бачити дискваліфікацію Таранухи, якому вдалося забити найкращий гол попереднього туру. А от прихильникам ЛНЗ – якщо такі вже з'явились – дана втрата явно на руку. Черкасцям в принципі важливо, щоб суперник був якомога слабшим, адже самі вони грають у футбол рівня Першої ліги. І так протягом усього 2025 року.

Підопічні Романа Григорчука перемогли всього у двох матчах з десяти, забивши всього шість голів. Їхня безвиграшна серія нараховує шість турів – "насінневий завод" спочатку тричі поспіль програв, а потім тричі поспіль зіграв внічию. На окремих відрізках ЛНЗ демонстрував прекрасну гру від контратак, створюючи великі проблеми навіть Шахтарю з Динамо, але погоди ця особливість не зробила.

У квітні Черкаси ще й почало "шарашити" в кадровому плані. Клуб влаштував масштабне оновлення менеджменту, а Роман Григорчук відправив у дубль Момо – найкращий форвард ЛНЗ ніби-то має проблеми з дисципліною. У останніх матчах склад взагалі виглядав дивно, а нині ще й великі сумніви у готовності Яшарі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Яшарі (ЛНЗ; під питанням)

Дискваліфіковані: Тарануха (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – ЛНЗ

Оболонь: Марченко – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук – Ільїн, Курко, Черненко, Бичек – Устименко

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Тілль – Бессала, Авагімян, Танковський, Пасіч – Макуана

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал менше 2,5

З огляду на всі вищезазначені аспекти, так і хочеться сказати – Оболонь як мінімум не повинна поступитись такому супернику. Втім, у рамках УПЛ майже будь-які внутрішні нюанси відіграють другорядну роль, а на матчі в попередніх турах взагалі не слід дивитись. Усе вирішується конкретно в одному поєдинку, а результат залежить від збігу купи рандомних факторів. У Черкасах, наприклад, тренери часто скаржаться на вітер.

Але Оболонь дійсно виглядає занадто стабільною на тлі цього ЛНЗ. І у киян є цікаві тактичні ідеї, чого за "насінневим заводом" нині не простежуються. Ставити на перемогу все одно ризиковано, але нічия й тотал менше 2,5 здаються цілком ймовірним підсумком.

Ворскла – Чорноморець

Теоретично цей матч є останнім шансом Чорноморця на порятунок в УПЛ, але на практиці "моряки" прощаються з УПЛ. Одесити перебувають на дні турнірної таблиці з 5-очковим відставанням від зони перехідних матчів, а попереду стоять поєдинки з Динамо та Олександрією. Good night, sweet prince...

Прикро, адже після призначення Олександра Кучера з'явилися певні надії на камбек. Чорноморець видав низку хороших матчів, почасти домінуючи над міцними суперниками – але десь траплялись грубі привози захисників, десь траплялись трагікомічні ляпи голкіпера, а в окремих випадках і сам тренерський штаб помилявся зі зняттям третього центрбека з гри.

Але все одно не можна сказати, що без цих помилок Чорноморець набрав би значно більше очок. Після поразки від невмотивованого Руха стало зрозуміло, щоб команда просто не витягує рівень УПЛ – хоча склад-то хороший! Наявність таких виконавців, як Янаков, Мустафаєв, Бутко чи Скиба змушує серйозно ставитись до Чорноморця.

Особливо якщо суперник теж бореться за виживання. Ворскла тримається у зоні перехідних матчів, однак до підйому в "зону життя" бракує всього трьох очок. Попереду – лобова зустріч з ЛНЗ, яка за певних умов може зберегти прописку в УПЛ для "зелено-білих". Однак без перемоги над Чорноморцем нічого не буде.

Втім, останні результати ворсклян виглядають неоднозначно. За останні шість турів вони здобули всього одну перемогу, зазнавши чотирьох поразок – бити вдалося Верес, який приїхав бити байдики. Три із чотирьох голів на цьому відрізу залетіли саме у ворота рівнян. Нічия з Колосом у попередньому турі зовсім не вразила.

З іншого боку, у полтавців було вдосталь хороших відрізків у провальних матчах. За відчуттями здається, що підопічні Юрія Максимова могли і можуть набрати більше – потенціал у них є. Але тепер настав час проявити волю й перемогти там, де потрібно. Зустріч з Чорноморцем стане тестом на готовність до виживання в УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шпорн, Когут, Присяжнюк, Нету, Удод – усі з Чорноморця

Дискваліфіковані: Білошевський (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Чорноморець

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Павлюк, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Ієде, Ндукве

Чорноморець: Рудько – Жаржу, Скиба, Ракіцький – Кисіль, Мустафаєв, Сігєєв, Габелок, Бутко – Хобленко, Янаков

Прогноз "Футбол 24" – перемога Ворскли

Ворскла здається фаворитом, але цей статус дався величезним авансом. На практиці колективи досить схожі – вони грають уривками, мають хороший склад, могли набирати більше очок, але в цілому дуже вразливі. Тим не менш, ризикнемо поставити на перемогу господарів.

Все ж, "зелено-білі" дуже вмотивовані турнірним положенням і фактором рідних стін. Це – остання "домашка" у сезоні. Чи краща Ворскла у тактичному плані? Питання дискусійне, але ідеї тут присутні – а їхня реалізація ефективніша, ніж у Чорноморця.

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