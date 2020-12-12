Рух – СК Дніпро-1

На порозі вже Новий рік і Різдво Христове, а Рух досі не знав перемог у чемпіонаті. Таких команд в поточному розіграші УПЛ більше немає – при цьому підопічні Івана Федика йдуть в групі аутсайдерів за очікуваними голами й очками, а в турнірній таблиці львів'яни міцно загрузли на дні. Навіть візуально у футболі дебютанта не помітно цікавих моментів.

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Деякі надії на прорив виникли протягом відрізку з чотирма поспіль нічиїми, однак тиждень тому львів'яни поступились Олімпіку (1:3). Донеччани вчора не змогли перемогти Львів – це яскраво говорить про силу нинішнього Руху. Сьогодні команді випав останній шанс здобути дебютну перемогу в еліті у 2020-му.

Благо, в суперниках буде СК Дніпро-1. Спортклубівців на початку сезону сватали у Лігу Європи, але реальність виявилась не менш жорстокою, ніж у Руха – "жовто-чорні" у першому колі УПЛ стали лідерами за кількістю поразок (8) та другими за пропущеними голами (24), а від дна таблиці їх відділяють всього два очки. Команді не допомогла ні зміна головного тренера, ні підсилення з Шахтаря в середині чемпіонату. Останні п'ять матчів дніпровці програли, причому їх бив навіть Минай.

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Десь СК Дніпро-1 не вистачає фарту. Іноді спортклубівцям не щастило з рішеннями арбітрів, з Шахтарем гол пропустили аж на 88-й хвилині, а зараз Ігор Йовічевіч зіткнувся зі спалахом коронавіруса. В деяких матчах у ворота залітали відверто випадкові голи – втім, тут також є заслуга Сарнавського, адже той при ударах з периметру штрафного пропустив на 6,53 голів більше, ніж очікувалось. Крім того, треба відзначити слабкість з психологією – якщо СК Дніпро-1 пропускає гол, то далі футболісти "пливуть". Це помічають навіть їхні колеги з УПЛ.

Саме тому середнячок за очікуваними очками в реальності бореться за виживання – втім, всім поганим серіям колись приходить кінець. Рух виглядає ідеальним суперником для того, щоб зупинити вільне падіння.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – СК Дніпро-1

Рух: Бандура – Гагун, Парамонов, Білий, Мисик – Копина – Климчук, Федорчук, Мартинюк, Бойук – Кухаревич

СК Дніпро-1: Сарнавський – Адамюк, Сваток, Логінов, Коркішко – Батагов, Ігнатенко – Назаренко, Ярмолюк, Ді Франко – Хобленко

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За всіма статистичними показниками СК Дніпро-1 мав би бути середнячком. Команда Ігора Йовічевіча явно сильніша кадрово та тактично за бідовий Рух, але прямо зараз її міць похитнув спалах коронавіруса – хоча й до того дніпровці не могли хоча б внічию зіграти. Статистика статистикою, а в реальному житті "жовто-чорні" борються за виживання й програють в п'яти матчах поспіль. Навіть у Івана Федика таких жахливих відрізків не сталося.

Всі серії колись повинні завершуватись, але не віриться, що у відпустку Рух і СК Дніпро-1 підуть з перемогою за спиною. Зараз вони занадто кризові, тож можна прогнозувати нічию.

Ворскла – Минай

Ворскла довгий час трималась на другій позиції, хоча статистично це виглядало аномально. Показники передач та пресингу були нижчими за середні цифри по лізі, а компенсувати ці недоліки вдавалось тільки великою кількістю єдиноборств та оверперформансом – полтавці забили на три голи більше й пропустили на чотири менше, ніж повинні були. Довго так тривати не могло – і під кінець полтавці "поплили", програвши Динамо з Десні й віддавши навіть третю позицію. Так, чернігівці тиждень тому забили аж у компенсований час, однак по грі Ворскла заслуговувала на очки хіба що за терпіння.

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"Зелено-білі" явно втомились під кінець року. У команди побільшало травм, а деякі лідери отримували дискваліфікації на рівному місці. Навіть з Кубку ворскляни вилетіли, граючи на своєму полі проти Агробізнеса. Словом, полтавцям необхідна відпустка, але у неї треба піти з хорошим настроєм. Матч проти Миная здається хорошою можливістю для створення новорічного настрою.

Підопічні Василя Кобіна в УПЛ нічого неймовірного не показали, але здобули аж дві перемоги – жоден цьогорічний дебютант не виграв стільки матчів. Іноді "лиси" були близькими до ще однієї звитяги, та і загалом це досить незручний колектив – Минай вміло зриває темп, зводить матчі до великої кількості єдиноборств і створює непогані моменти. Небагато, але в статистиці очікуваних голів закарпатці мали б забити майже на чотири голи більше – відчувається, що команді не вистачає нападника.

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Втім, при всіх своїх чеснотах Минай не вражає. Підопічні Василя Кобіна виграли всього один матч з шести останніх, причому Зоря, Олександрія (в Кубку) та Шахтар влаштували дебютанту розгром – луганці взагалі забили тричі за вісім хвилин. У більшості поєдинків проти середняків "лиси" демонстрували важкий для нейтрального глядача футбол, а "всуху" вони зіграли лише у двох зустрічах – з Олександрією у першому турі (1:0) та з Рухом (0:0). Головний тренер вже пообіцяв кадрові чистки, але зараз необхідно просто зачепитись за очки. Хоча б якісь. Йти у відпустку з великою програшною серією за спиною нікому не хочеться.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков, Кулач (Ворскла; під питанням)

Дискваліфіковані: Степанюк (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Різник – Сапай, Яворський, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Васін, Кане – Щербак

Минай: Каніболоцький – Маємбе, Матіч, Лопирьонок, Саків – Ткачук – Кожанов, Голодюк, Нурієв, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Минай точно дасть бій. Хоча б тому, що з командою Василя Кобіна грати завжди непросто, а Ворскла потрапила в невеличку функціональну та психологічну яму. Втім, у "лисів" з останніми результатами справи не краще. При цьому вони ще й катастрофічно грають на виїзді – в їхньому активі жодної перемоги поза рідними стінами, в той час як полтавці виграли чотири з п'яти "домашок".

До того ж, у матчах з середнячками "зелено-білі" виглядали переконливо – той же Колос вони громили з рахунком 3:0, а у Зорі вдалося відібрати очки у Запоріжжі. Минай явно не дотягує до рівня таких суперників, тож сьогодні можна прогнозувати перемогу Ворскли.

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