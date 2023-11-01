Битва за третє місце. СК Дніпро-1 і Рух розділяє всього один заліковий бал, а у випадку перемоги вони обійдуть Шахтар. За таких умов переможець зможе увірватись навіть у боротьбу за чемпіонство, адже перша позиція розташована всього у 5-6 очках – втім, поки що про це ніхто не думає (особливо у Львові). Поєдинок більш важливий з точки зору боротьби за срібло, ЛЄ та ЛК. На 4 місця зараз претендує 6-7 команд.

Дніпровці під керівництвом Юрія Максимова видали шикарний відрізок, не зазнавши жодної поразки у шести турах УПЛ, оформивши 5-матчеву переможну серію й пропустивши всього два голи. "Жертвами" стали Зоря, Ворскла й Динамо – втім, на вихідних колектив приїхав до Кривого Рогу й зазнав розгрому. Робити по ньому далекоглядні висновки не варто, адже "спортклубівці" підійшли до гри на тлі шаленої втоми (це був третій матч за шість днів).

Футболісти залишили всі сили у поєдинку з Динамо, а потім під дощем на полтавському городі – витримати ще й виїзд до підопічних Юрія Вернидуба було нереально. Дещо дивним виглядав той факт, що СК Дніпро-1 не став закриватись у низькому блоці, намагаючись розмінюватись атаками – це було нехарактерно для Юрія Максимова, навіть коли у "жовто-чорних" був комфортний графік.

"Спортклубівці", все ж, ставлять на надійність оборони, а вже потім шукають шанси попереду. Вона є найкращою в УПЛ, якщо говорити про кількість очікуваних пропущених – повірити у це непросто, але під керівництвом нового коуча кількість привозів дійсно зменшилась. З іншого боку, протягом останніх шести турів майже у всіх суперників Дніпра-1 були колосальні проблеми з позиційною атакою в принципі.

Рух в цьому плані небезпечніший. Так, сама організація гри далека від феєрії – все зводиться до флангової роботи – однак львів'яни у цьому стилі максимально ефективні. За гостротою створених моментів підопічні Віталія Пономарьова поступаються тільки Динамо й Кривбасу (награли на 21 гол), а за кількість очікуваних очок колектив взагалі вирвався у лідери.

При цьому якість оборони у рухівців настільки ж висока, як і у Дніпра-1. Не в останню чергу це досягається завдяки добре збалансованому й надзвичайно перспективному центру півзахисту – Пастух дає фізичну міць і динаміку, Сапуга створює канали передач і володіє класним пасом, а страхує їх Підгурський (Едсон чомусь перестав потрапляти у заявку). Словом, зводити футбол львів'ян виключно до яскравих флангів не слід.

Віталій Пономарьов максимізував переваги свого складу й класно підготував його у фізичному плані. Є навіть непогана кадрова глибина. Втім, молодість футболістів (тільки у Шахтаря лайн-ап молодший) виливається у нестабільність, а невисока швидкість центрхавів і відсутність топової десятки не дозволяють домінувати на чужій третині. Як наслідок, "нова оборона Львова" чергує феєричні перемоги з нульовими нічиїми.

Кадрова ситуація

Травмовані: Горін, Танчик, Волинець, Когут, Третьяков (усі – СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – СК Дніпро-1

Рух: Ледвій – Сич, Дідик, Холод, Роман – Едсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Руніч – Климчук

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Рух і СК Дніпро-1 схожі один на одного. Команди намагаються працювати від пічки, у них сильні футболісти на флангах, у центрі й на вістрі атаки. У позиційному наступі підопічні Юрія Максимова виглядають потужніше, однак у перехідних фазах колектив Віталія Пономарьова не поступається – як мінімум.

Нас очікує або дуже нудний, або дуже веселий матч. Поставмо на щось посереднє, адже суперники не у найкращій фізичній формі – вони грають у режимі АПЛ, з мідвіком, причому СК Дніпро-1 робить це вже другий тиждень. А от поставити на якийсь конкретний результат ми не наважимось (і навіть кількість голів не спрогнозуємо).

Команди рівні. Зустріч може піти за будь-яким сценарієм. Саме тому її і слід увімкнути.

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