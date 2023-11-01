Рух – СК Дніпро-1 – 0:2 – відео голів та огляд матчу
22:12 - Читать на русском
Рух поступився СК Дніпро-1 у перенесеному матчі 5 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Перший топ-момент створив Рух. Руніча вивели на фактично порожні ворота, але Василь пробив вкрай невдало.
СК Дніпро-1 переміг Рух завдяки перфомансу Філіппова й Піхальонка – "спортклубівці" піднялись на третю позицію в УПЛ
Долю зустрічі вирішили 10 хвилин натхнення Філіппова. Спочатку форвад СК Дніпро-1 вдало зіграв на добиванні, а потім асистував Піхальонку. Рахунок 0:2 протримався до фінальногт свистка.
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