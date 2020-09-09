Рух – Шахтар: УПЛ також перенесла матчі молодіжних та юніорських команд
19:43 - Читать на русском
Пандемія продовжує впливати на календар чемпіонатів України.
Матчі Руха та Шахтаря U-19/U-21 також перенесені через пандемію у львівському клубі, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Новою датою для поєдинків юніорських та молодіжних колективів визначили 23 вересня. Нагадаємо, саме в цей день і повинні зіграти головні команди львівського та донецького клубів.
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