Матчі Руха та Шахтаря U-19/U-21 також перенесені через пандемію у львівському клубі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Козловський виступив проти перенесення матчу Руха та Шахтаря – у таборі львівського клубу спалах COVID-19

Новою датою для поєдинків юніорських та молодіжних колективів визначили 23 вересня. Нагадаємо, саме в цей день і повинні зіграти головні команди львівського та донецького клубів.

Рух повідомив про 5 підтверджених випадків коронавірусу у гравців головної команди львів'ян.

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