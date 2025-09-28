У неділю, 28 вересня, Рух у 7-му турі чемпіонату України приймає Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч між Рухом та Шахтарем відбудеться у Львові на стадіоні Арена-Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Рух – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Гру Руха та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі на MEGOGO. Також онлайн-трансляція буде доступна на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Варто зауважити, що до стартового складу "гірників" потрапили новачки команди Лука Мейрелліш та Ізакі Сілва.

Стартові склади:

Рух: Герета, Холод, Слюбик, Едсон, Копина, Лях, Притул(К), Слюсар, Фаал, Клайвер, Квасниця.

Шахтар: Різник, Бондар, Марлон, Криськів, Педріньйо, Педро Енріке, Ізакі, Бондаренко, Матвієнко(К), Конопля, Л. Мейреллеш.