Рух – Шахтар: Кривцов знайшов позитив у перенесеному матчі УПЛ
09:52 - Читать на русском
Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував ситуацію з перенесенням матчу проти Руха.
"Думаю, якраз буде час морально відновитися. Нашу гру з Рухом перенесли.
Кривцов визнав свою помилку у матчі проти Іспанії
Тому буде цілий тиждень для того, щоб знову повернутися до клубних справ", – цитує Сергія Кривцова Команда 1.
Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.
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