Захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов прокоментував ситуацію з перенесенням матчу проти Руха.

"Думаю, якраз буде час морально відновитися. Нашу гру з Рухом перенесли.

Кривцов визнав свою помилку у матчі проти Іспанії

Тому буде цілий тиждень для того, щоб знову повернутися до клубних справ", – цитує Сергія Кривцова Команда 1.

Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса